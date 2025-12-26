Кръстев влезе от скамейката за победа на Оксфорд

Българинът Филип Кръстев игра приблизително половин час при победата на клубния си Оксфорд Юнайтед с 2:1 над тима на Саутхамптън в среща от 23-ия кръг на английския Чемпиъншип.

Благодарение на успеха Оксфорд изплува временно над зоната на изпадащите, докато “светците” останаха на пет точки от 6-ото място, което е последното, даващо право на участие в плейофите за изкачване в Премиър лийг.

Самият Кръстев стартира срещата като резерва и се появи на терена в 66-ата минута при резултат 1:1.

Тогава той замени Люк Харис.

Домакините от Оксфорд поведоха през първата част след попадението на 22-годишния ирландец Тейлър Гудръм в 23-ата минута.

Тяхното водачество обаче се задържа съвсем за кратко и в 29-ата минута резултатът отново бе равен, след като Тейлър Харууд-Белис вкара за “светците”.

Все пак “студентите” надигнаха глава след почивката и вкараха втори много важен гол, който им гарантира трите точки. Той бе дело на Стенли Милс малко преди последния съдийски сигнал в 89-ата минута.

Въпреки успеха Кръстев и компания не се намират на полпозишън за оцеляване. Първият под чертата Портсмут има същия актив от точки и е с мач по-малко.

До края на годината Оксфорд Юнайтед ще има още един мач и той е домакинство на Суонзи на 29-и декември (понеделник) от 21:45 часа българско време.