Добра преднина за Везенков и компания на почивката

Виртус Болоня и Олимпиакос играят помежду си в двубой от 18-ия кръг на Евролигата. След 20 минути игра гръцкият тим води в резултата с 50:41.

"Червено-белите" от Пирея разбиха у дома АСВЕЛ Вильобран със 107:84 в последния си мач в турнира, с което прекъснаха серия от 3 поредни загуби в надпреварата.

Олимпиакос играе повече от успешно срещу тима от Болоня в исторически план - 9 победи от 10 мача в Евролигата. Единственият успех на италианците срещу гръцкия тим е на 19 декември 2023 г- 69:67 във "Виртус Сегафредо Арена".

Везенков пропусна мача на тима с Колосос Родос (100:86 за Олимпиакос) от гръцкото първенство заради травма в крака, но днес е в стартовата петица на гръцкия гранд.

Първа част:

Двата тима се "захапаха" от първата минута, като в средата на първия период гостите от Пирея имат точка преднина - 15:14. Седем от всички точки на Олимпиакос дотук са дело на Везенков, който е безгрешен в стрелбата от игра до момента - 2/2 за две точки и 1/1 за три. Звездата на италианския тим Карсън Едуардс пък имаше физически проблем в самото начало на двубоя, но остана в игра и започна вихрено. Малко след това Еван Фурние вкара тройка от върха за 20:20 минута и половина преди края на първата част, а Везенков даде аванс на тима си секунди по-късно с осмата си точка в срещата, която дойде от линията за наказателни удари. Бившият играч на Олимпиакос Лука Вилдоса вкара тройка за домакините, но Донтей Хол, който се включи от пейката със зрелищен чадър, после направи и зверска забивка за 23:23. Болоня все пак взе първата четвърт с 25:23.

Втора част:

Още в началото на втория период домакините натрупаха повече от 4 отборни нарушения, а Еван фурние вкара трудна тройка за 37:32 в полза на гостите в средата на частта. Резервата на Везенков - американецът Алек Питърс, пък се включи силно във втарата четвърт и направи резултата 40:32 с кош и фаул. Питърс продължи с добрата игра и със стрелба от средна дистанция направи резултата 44:34, а веднага след това Карсън Едуардс намали разликата на 8 с атрактивно отиграване. Последва изключителна тройка на Едуардс и авансът на гостите сес топи на 5 точки. Питърс пък продължаваше да трупа точки от линията за наказателни удари, като натрупа общо 11, а разликата отново се покачи на 9 - 48:39 за гостите. След 27:16 във втората четвърт, Олимпиакос води в общия резултат с 50:41. Везенков пък не се появи изобщо във втория период, но въпреки това е с 8 точки и 3 борби до момента.

Стартови състави:

Виртус Болоня: Едуардс, Пайола, Нианг, Алстън, Диуф

Олимпиакос: Уолкъп, Везенков, Папаниколау, Дорси, Милутинов

