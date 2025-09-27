Популярни
„Моят отбор" – мястото за всички Фентъзи решения

  • 27 сеп 2025 | 13:37
  • 1346
  • 0

Фентъзи Премиър лийг се завръща с нов кръг. Зрителите на "Моят отбор" отново получиха анализи, съвети и полезни насоки за това кои играчи да изберат, кой заслужава капитанската лента и къде се крият най-ценните диференшъли.

Не забравяйте – битката във Фентъзи лигата на Sportal.bg също кипи, а наградата за победителя в края на сезона е футболна тениска на любимия му отбор. Всеки ход може да се окаже решаващ!

„Моят отбор“ е мястото, където Фентъзи среща страстта към футбола – с усмивка, емоция и здрава доза конкуренция.

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1527
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 2004
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1393
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1954
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1719
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1372
  • 0
Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17058
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131841
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61219
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4619
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1976
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2382
  • 3