„Моят отбор" – мястото за всички Фентъзи решения

Фентъзи Премиър лийг се завръща с нов кръг. Зрителите на "Моят отбор" отново получиха анализи, съвети и полезни насоки за това кои играчи да изберат, кой заслужава капитанската лента и къде се крият най-ценните диференшъли.

Не забравяйте – битката във Фентъзи лигата на Sportal.bg също кипи, а наградата за победителя в края на сезона е футболна тениска на любимия му отбор. Всеки ход може да се окаже решаващ!

„Моят отбор“ е мястото, където Фентъзи среща страстта към футбола – с усмивка, емоция и здрава доза конкуренция.