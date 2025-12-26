Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и отборът на Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов отстъпиха на шампиона Зенит (Казан) с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25) в спора за трофея, игран тази вечер в Санкт Петербург.

Симеон Николов изигра нов силен мач за Локомотив пред погледа на почти цялото си семейство.

Симеон Николов реализира 4 точки (2 блока, 1 ас и 33% ефективност в атака - +1) и получи най-високата оценка в двубоя 6.7.

Иля Казаченков заби 22 точки (1 блок, 1 ас и 48% ефективност в атака - +12), а Омар Курбанов и Дмитрий Лизик добавиха по още 16 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За Зенит Максим Михайлов реализира 20 точки (2 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака - +12) за победата.

Дмитрий Волков завърши с 18 точки (2 блока, 1 ас, 54% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +13) за успеха и бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на финала.

Зенит (Казан) пък защити трофея си и спечели Суперкупата на страната за 3-и пореден и общо за 11-и път в своята история.

Финал за Суперкупата на Русия:

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 22, Омар Курбанов 16, Александър Маркин, Илияс Куркаев 2, Дмитрий Лизик 16 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Тимофей Бенкович, Егор Феоктисов 2, Михаил Вишняков 4, Ражабдибир Шахбанмирзаев)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЗЕНИТ: Константин Абаев 3, Максим Михайлов 20, Дмитрий Волков 18, Михаил Лабинский 14, Роман Романовский 7, Алексей Кононов 8 - Сантиаго Данани-либеро (Андрей Сурмаччевский)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО.

ПЪЛЕН ЗАПИС на финала за Суперкупата на Русия ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 1:3 - ТУК!