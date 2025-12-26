Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

  • 26 дек 2025 | 21:01
  • 6763
  • 5

Световният вицешампион с България Симеон Николов и отборът на Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов отстъпиха на шампиона Зенит (Казан) с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25) в спора за трофея, игран тази вечер в Санкт Петербург.

Симеон Николов изигра нов силен мач за Локомотив пред погледа на почти цялото си семейство.

Симеон Николов реализира 4 точки (2 блока, 1 ас и 33% ефективност в атака - +1) и получи най-високата оценка в двубоя 6.7.

Иля Казаченков заби 22 точки (1 блок, 1 ас и 48% ефективност в атака - +12), а Омар Курбанов и Дмитрий Лизик добавиха по още 16 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За Зенит Максим Михайлов реализира 20 точки (2 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака - +12) за победата.

Дмитрий Волков завърши с 18 точки (2 блока, 1 ас, 54% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +13) за успеха и бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на финала.

Зенит (Казан) пък защити трофея си и спечели Суперкупата на страната за 3-и пореден и общо за 11-и път в своята история.

Финал за Суперкупата на Русия:

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 22, Омар Курбанов 16, Александър Маркин, Илияс Куркаев 2, Дмитрий Лизик 16 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Тимофей Бенкович, Егор Феоктисов 2, Михаил Вишняков 4, Ражабдибир Шахбанмирзаев)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЗЕНИТ: Константин Абаев 3, Максим Михайлов 20, Дмитрий Волков 18, Михаил Лабинский 14, Роман Романовский 7, Алексей Кононов 8 - Сантиаго Данани-либеро (Андрей Сурмаччевский)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ

Треньор: КОНСТАНТИН СИДЕНКО.

ПЪЛЕН ЗАПИС на финала за Суперкупата на Русия ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 1:3 - ТУК!

Следвай ни:

Още от Волейбол

Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе се справи с Пиаченца в Италия

Страхотен Алекс Николов с 21 точки, Лубе се справи с Пиаченца в Италия

  • 26 дек 2025 | 19:05
  • 4396
  • 1
Димитър Димитров с 13 точки и нова загуба в Република Корея

Димитър Димитров с 13 точки и нова загуба в Република Корея

  • 26 дек 2025 | 17:49
  • 942
  • 0
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 15009
  • 10
Ясен е съперникът на Мони Николов и Локомотив на финала за Суперкупата

Ясен е съперникът на Мони Николов и Локомотив на финала за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 21:16
  • 14241
  • 9
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 48150
  • 36
Боян Йорданов и Арис с 8 от 8 в Гърция

Боян Йорданов и Арис с 8 от 8 в Гърция

  • 25 дек 2025 | 16:56
  • 3171
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед 1:0 Нюкасъл, Доргу откри резултата

Ман Юнайтед 1:0 Нюкасъл, Доргу откри резултата

  • 26 дек 2025 | 21:59
  • 2359
  • 12
Добра преднина за Везенков и компания на почивката

Добра преднина за Везенков и компания на почивката

  • 26 дек 2025 | 22:20
  • 2192
  • 0
Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

  • 26 дек 2025 | 20:47
  • 3610
  • 15
Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 11908
  • 23
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 10715
  • 95