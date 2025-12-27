Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Египет
  3. Салах след победата: Надявам се да продължим в този дух!

  • 27 дек 2025 | 00:43
  • 381
  • 0
Нападателят на Египет и Ливърпул Мохамед Салах говори за победата с 1:0 над Южна Африка във втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации.

“Доволен съм от резултата! Беше труден мач срещу отбор, способен да държи топката дълго време. Стадионът беше почти пълен. Горд съм, че играя в Мароко и че съм заобиколен от египетски и марокански фенове. Атмосферата беше невероятна и се надявам да продължим в този дух”, написа звездата на Ливърпул в социалните мрежи.

Мохамед Салах отбеляза единствения гол срещу Южна Африка, реализирайки дузпа. Египетският нападател има два гола в първите два мача на отбора си във форума тази година.

