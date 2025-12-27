Салах след победата: Надявам се да продължим в този дух!

Нападателят на Египет и Ливърпул Мохамед Салах говори за победата с 1:0 над Южна Африка във втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации.

Салах изведе десет от Египет до втори успех на Купата на африканските нации

“Доволен съм от резултата! Беше труден мач срещу отбор, способен да държи топката дълго време. Стадионът беше почти пълен. Горд съм, че играя в Мароко и че съм заобиколен от египетски и марокански фенове. Атмосферата беше невероятна и се надявам да продължим в този дух”, написа звездата на Ливърпул в социалните мрежи.

Мохамед Салах отбеляза единствения гол срещу Южна Африка, реализирайки дузпа. Египетският нападател има два гола в първите два мача на отбора си във форума тази година.

Two games. Two Salah game winners. Six points.



Egypt book their spot in the AFCON round of 16 🎟️ pic.twitter.com/gIDWmdUBOT — B/R Football (@brfootball) December 26, 2025