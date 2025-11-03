Популярни
Гуардиола: Холанд вече е на нивото на Меси и Роналдо

  3 ное 2025 | 05:01
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че статистиката на Ерлинг Холанд е напълно сравнима с тази на двама от най-великите футболисти в историята - Лионел Меси и Кристиано Роналдо. В неделя норвежецът отбеляза своя четвърти пореден дубъл в домакински мач от Премиър лийг, помагайки на "гражданите" да победят Борнемут (3:1). Номер девет на Сити стана едва третият играч в историята, който вкарва по два или повече гола в четири последователни домакински срещи от английския елит. Преди него това са постигали само Роби Фаулър през сезон 1995-96 и Луис Суарес през 2013 г. (пет поредни мача).

„Разбира се, играхме наистина добре. И отново, Ерлинг беше решаващ“, каза испанският специалист. „Малко е като да играеш с Меси или Кристиано, разбирате ли? Влиянието е толкова голямо.“

„Дали е достигнал това ниво? Виждате ли числата на този човек? Да, разбира се, че е на тяхното ниво по отношение на головете, които бележат Кристиано и Меси. Разликата с Кристиано и Меси е, че те го правят от 15 години. Виждате Меси, който все още вкарва по два-три гола на мач в МЛС. Същото е и с Кристиано в Саудитска Арабия. Но [Холанд е] на това ниво и без него щеше да ни е трудно“, завърши Гуардиола.

Със своите попадения Холанд вече е само на два гола от кота 100 във Висшата лига, като е изиграл едва 107 мача в надпреварата. Норвежкият национал е напът да подобри рекорда за най-малко изиграни срещи за достигане на 100 гола в английския шампионат. Настоящият рекордьор Алън Шиърър постигна това за 124 мача.

Снимки: Gettyimages

