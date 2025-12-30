Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Серия А
  3. Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

  • 30 дек 2025 | 11:15
  • 676
  • 0
Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

Бившият футболист на Челси, Наполи, Парма и Каляри Джанфранко Дзола даде интервю за вестник "Гадзета дело спорт", в което разкри очакванията си до края на сезона. "Най-силният отбор, дори и с малко, е Интер Милано. Но аз съм романтик и ще кажа Наполи за всичко, което представлява тимът в моята кариера. Дядо ми е роден там и съм получил много в града", казва бившият номер 10.

"Кои са хората на годината? Мога да кажа Антонио Конте, но не трябва да се забравя Де Лаурентис. Мога да кажа също Бепе Марота, който доказа, че е номер 1 и да не забравяме Кристиан Киву - това беше избор на президента на "нерадзурите", който ме изненада", призна Дзола.

"Пио Еспозито и Скамака са подаръци за националния отбор. Хойлунд изненада всички, включително и тези от Манчестър Юнайтед, които след Мактоминей изпуснаха още един голям играч. Лаутаро Мартинес и Тюрам, както и Киву. Конте може да напише история, ако спечели две последователни титли с Наполи", смята той.

"Познавам Фабрегас от годината на Челси със Сари, в която спечелихме Лига Европа във финала срещу Арсенал в Баку. Той бе изключителен играч и треньор, който ще печели. Комо не е изненада, не по начина, по който играе и печели. Харчи пари разумно и има млади играчи, които се открояват", каза още Джанфранко Дзола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

  • 30 дек 2025 | 07:28
  • 6940
  • 10
Арсенал и Астън Вила влизат в люта битка на върха в Премиър лийг

Арсенал и Астън Вила влизат в люта битка на върха в Премиър лийг

  • 30 дек 2025 | 07:00
  • 6417
  • 5
Челси продължава да търси постоянството в изявите си

Челси продължава да търси постоянството в изявите си

  • 30 дек 2025 | 06:33
  • 4141
  • 0
Хойлунд вече има повече голове за Наполи, отколкото през миналия сезон за Манчестър Юнайтед

Хойлунд вече има повече голове за Наполи, отколкото през миналия сезон за Манчестър Юнайтед

  • 30 дек 2025 | 06:09
  • 2661
  • 1
Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

  • 30 дек 2025 | 05:34
  • 2587
  • 1
Ман Юнайтед не бърза с продажбата на Зиркзее

Ман Юнайтед не бърза с продажбата на Зиркзее

  • 30 дек 2025 | 05:08
  • 1951
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 5594
  • 4
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 8041
  • 1
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 2810
  • 1
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 3178
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 18073
  • 11
Лудогорец стопира трансфера на крило

Лудогорец стопира трансфера на крило

  • 30 дек 2025 | 07:58
  • 10338
  • 1