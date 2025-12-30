Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

Бившият футболист на Челси, Наполи, Парма и Каляри Джанфранко Дзола даде интервю за вестник "Гадзета дело спорт", в което разкри очакванията си до края на сезона. "Най-силният отбор, дори и с малко, е Интер Милано. Но аз съм романтик и ще кажа Наполи за всичко, което представлява тимът в моята кариера. Дядо ми е роден там и съм получил много в града", казва бившият номер 10.

"Кои са хората на годината? Мога да кажа Антонио Конте, но не трябва да се забравя Де Лаурентис. Мога да кажа също Бепе Марота, който доказа, че е номер 1 и да не забравяме Кристиан Киву - това беше избор на президента на "нерадзурите", който ме изненада", призна Дзола.

"Пио Еспозито и Скамака са подаръци за националния отбор. Хойлунд изненада всички, включително и тези от Манчестър Юнайтед, които след Мактоминей изпуснаха още един голям играч. Лаутаро Мартинес и Тюрам, както и Киву. Конте може да напише история, ако спечели две последователни титли с Наполи", смята той.

"Познавам Фабрегас от годината на Челси със Сари, в която спечелихме Лига Европа във финала срещу Арсенал в Баку. Той бе изключителен играч и треньор, който ще печели. Комо не е изненада, не по начина, по който играе и печели. Харчи пари разумно и има млади играчи, които се открояват", каза още Джанфранко Дзола.