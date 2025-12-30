Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи коментар пред Sportal.bg в последните часове на отиващата си 2025 г. Босът на най-стария столичен клуб отправи пожелания за новата година и даде прогноза относно шампионската титла. Бизнесменът се закани, че повече няма да позволи на никого да му се качва на главата.

"Вярвам, че 2026 г. ще бъде добра за Славия. Имаме много добър треньорски щаб и кадърни момчета. Знаете, че не обичам да говоря за цели, но ще преследваме до последно възможността да стигнем до Европа, колкото и да не са ни големи шансовете за това нещо. Феновете трябва да подкрепят отбора си, Славия винаги е бил клуб за пример и трябва да продължи да бъде такъв.

През 2025-а се получиха някои неприятни сцени, но в крайна сметка никой не е по-голям от Славия. И никой не бива да забравя какво е получил от Славия. Дали ще се поздравя със Заги, ако се засечем някъде? Аз никога не съм излизал по телевизията да кажа, че не си говоря с него. Все пак не съм някакъв случаен човек на светофара.

Истината е, че повече няма да позволя да ми се качват на главата. Колко време пускаше своя кръщелник Велко, като се казваше, че ако играе две години, ще вземем 350 000 евро от родния му клуб Войводина. А накрая отиде ей така без пари в Словения. Затова казвам - никой не бива да се мисли за по-голям от Славия. И всеки трябва да си знае мястото.

Дано следващата година донесе радост на всички слависти! Относно титлата си мисля, че Лудогорец няма да си остави каруцата в калта. Да, Левски има точкова преднина, но си мисля, че Лудогорец ще успее да си върне върха", заяви Венцеслав Стефанов.