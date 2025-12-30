Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фукушима Юнайтед
  3. Японска легенда с нов клуб на 58 години

Японска легенда с нов клуб на 58 години

  • 30 дек 2025 | 12:30
  • 201
  • 0
Японска легенда с нов клуб на 58 години

58-годишният бивш японски национал Казуйоши Миура ще продължи кариерата си във Фукушима Юнайтед, който е в трета японска дивизия. Той е футболист на ФК Йокохама от 2005 г., но последните пет години е преотстъпван на клубове от по-ниско ниво. Отиването му във Фукушима означава, че ще играе в една първите японски дивизии за първи път от пет години.

Миура направи дебюта си във футбола през далечната 1986 с бразилския Сантос, като е играл още в Япония, Италия, Хърватия и Австралия. Нападателят е един от най-популярните футболисти в Азия през 90-е години, като помогна много за имиджа на японската Джей Лига, която бе създадена през 1993. Той направи дебюта си за националния отбор на Япония през 1990, като е вкарал 55 гола в 89 мача за "самураите".

"Страстта ми към футбола не се е променила въпреки възрастта ми. Благодарен съм за тази възможност", заяви Миура, който ще навърши 59 години през февруари.

"Крал Казу", както го наричат в Япония, изигра седем мача през последния сезон за Атлетико Сузука, който беше в четвърта дивизия, но изпадна в регионалните групи. Японецът се завърна в родината си през 2024 след престой в португалския втородивизионен Оливейренсе.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

Манчестър Юнайтед предприема атака към топ 4

  • 30 дек 2025 | 07:28
  • 6952
  • 10
Арсенал и Астън Вила влизат в люта битка на върха в Премиър лийг

Арсенал и Астън Вила влизат в люта битка на върха в Премиър лийг

  • 30 дек 2025 | 07:00
  • 6436
  • 5
Челси продължава да търси постоянството в изявите си

Челси продължава да търси постоянството в изявите си

  • 30 дек 2025 | 06:33
  • 4155
  • 0
Хойлунд вече има повече голове за Наполи, отколкото през миналия сезон за Манчестър Юнайтед

Хойлунд вече има повече голове за Наполи, отколкото през миналия сезон за Манчестър Юнайтед

  • 30 дек 2025 | 06:09
  • 2662
  • 1
Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

Барселона отново проучва възможността за трансфер на Влахович

  • 30 дек 2025 | 05:34
  • 2589
  • 1
Ман Юнайтед не бърза с продажбата на Зиркзее

Ман Юнайтед не бърза с продажбата на Зиркзее

  • 30 дек 2025 | 05:08
  • 1951
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 5682
  • 4
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 8097
  • 1
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 2844
  • 1
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 3206
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 18114
  • 11
Лудогорец стопира трансфера на крило

Лудогорец стопира трансфера на крило

  • 30 дек 2025 | 07:58
  • 10356
  • 1