Японска легенда с нов клуб на 58 години

58-годишният бивш японски национал Казуйоши Миура ще продължи кариерата си във Фукушима Юнайтед, който е в трета японска дивизия. Той е футболист на ФК Йокохама от 2005 г., но последните пет години е преотстъпван на клубове от по-ниско ниво. Отиването му във Фукушима означава, че ще играе в една първите японски дивизии за първи път от пет години.

Миура направи дебюта си във футбола през далечната 1986 с бразилския Сантос, като е играл още в Япония, Италия, Хърватия и Австралия. Нападателят е един от най-популярните футболисти в Азия през 90-е години, като помогна много за имиджа на японската Джей Лига, която бе създадена през 1993. Той направи дебюта си за националния отбор на Япония през 1990, като е вкарал 55 гола в 89 мача за "самураите".

"Страстта ми към футбола не се е променила въпреки възрастта ми. Благодарен съм за тази възможност", заяви Миура, който ще навърши 59 години през февруари.

"Крал Казу", както го наричат в Япония, изигра седем мача през последния сезон за Атлетико Сузука, който беше в четвърта дивизия, но изпадна в регионалните групи. Японецът се завърна в родината си през 2024 след престой в португалския втородивизионен Оливейренсе.

