Не беше скучна година

Помните ли песента на "Клуб НЛО" от края на 90-те години, която беше пълна с абсурдизми – Ал Пачино искаше от Жоро Мамалев да го научи как се прави кино, а пък Берлускони молеше за пари някогашния принц Алфонсо от "13-та годеница на принца". И прочее. През 2025-а покрай българския футбол се случиха забележителни неща, сякаш извадени от продължение на парчето. Да се разходим набързо с усмивка през някои от случките през изминалите месеци!

Футболната пролет у нас започна с големи ексцесии на лютия мач между Славия и Берое. Летящите саксии, мелетата и псувните на стадион "Александър Шаламанов" дотолкова ядосаха Венцеслав Стефанов, че босът на "белите" призова в прав текст отборът от Стара Загора да бъде... закрит.

Горе-долу по същото време, докато в столичния квартал "Овча купел" вървеше Mortal Kombat, на "Колежа" в Пловдив се състоя друг цирк. В даден момент от двубоя между Ботев и ЦСКА 1948, загубен от "канарчетата" с 0:5, фен на домакините се съблече чисто гол на трибуните и дори се... надупи. Всъщност действията на ексхибициониста не бяха безобидни, тъй като близо до мястото на събличането му имаше семейства с деца, а и както знаем, публичното разголване се преследва от закона.

Стигаме до обратното на приказката за "Нероден Петко"! Срещата Арда (Кърджали) – Левски започна с минута мълчание в памет на обявения за починал легендарен голмайстор на домакините Петко Ганчев. Само че... оказа се, и слава Богу, че бившият футболист си е жив и здрав – случката завърши с хепиенд и дори стигна до чужбина. След като успокои куп роднини и приятели, някогашният нападател, върнал се като Херкулес от Подземното царство, се пошегува, че си е сипал една ракия за Бог да прости, а сетне обърнал чаша вино за здраве.

Междувременно, пак в началото на годината, станахме свидетели на жребий, при който не бяха разбъркани топките в урната. Има́ло да става, както казва народът. Това обаче се оказа нещо като цаца до кит в сравнение с тиража на "Тото 2 – 5 от 35". Въпреки че числата трябваше да бъдат от 1 до 35, както е било винаги, в първо теглене се падна... 41. Някои се пошегуваха, че ако в "Пътеводител на галактическия стопаджия" отговорът на въпроса за живота, Вселената и всичко останало е 42, то отговорът на всички въпроси в българския спорт е 41.

Обиколката ни продължава към Варна. Малко преди Черно море – Ботев (Пд) гостите публикуваха снимки от "Тича", с които информираха, че първият съдийски сигнал ще се забави и че домакините отводняват терена с "нетрадиционни методи" – със завързана за бъги пейка. Баката с боята за новите линии върху наводненото игрище пък беше транспортирана с... бебешка количка. Някъде по това време се стигна и до подозрението, прераснало в скандал, че техник гледа сайт за залози във VAR буса преди началото на ЦСКА – Локомотив (Сф).

През лятото традиционно е горещо в града под тепетата. На "Колежа" обаче жегата през юни беше още по-голяма, което доведе до куриозна ситуация директорите на Ботев (Пд) да опитат да се измъкнат вкупом от репортерите, прескачайки терасите на скайбоксовете на съоръжението в квартал "Каменица". Все пак маневрата не сработи, та се наложи на изпълнителния директор и прокурист на клуба Алексей Киречек да е лаконичен пред камерите, че "работим, но имаме договор за конфиденциалност". Сякаш не можеше да го каже и без да се прави на Йорданка Донкова.

Стигна се и до момента, в който аржентинският журналист Хоакин Алварес взе президента на БФС Георги Иванов за бившия ас на Реал Мадрид и Барселона Луиш Фиго. Сетне лично суперзвездата Лионел Меси потвърди пред своя сънародник, гледайки клипа с припознаването, че Иванов не е Фиго. В началото на новия сезон пък на стадиона за Черно море – Берое се появи героят на Джим Кери от "Маската". Атрактивен фен обра точките на всички във Варна, като се премени в жълт костюм и сложи жълта шапка с перо, досущ като Стенли Ипкис от култовата комедия. Зевзеците започнаха да дирят с жадни погледи отнякъде да се покаже и Камерън Диас, но чаровната блондинка от Калифорния отсъстваше в квартал "Чайка".



Наистина не беше скучна година!