Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. „Моят отбор“: Голямата страст на милиони по света се завръща

„Моят отбор“: Голямата страст на милиони по света се завръща

  • 11 авг 2025 | 09:31
  • 1579
  • 0

Спечелете оригинална фланелка на любимия си тим. Запишете се с код - gowsv6 в мини-лигата на Sportal.bg в официалната страница на Премиър лийг и покажете, че разбирате играта и нейните специфики. Предизвикайте водещите и заповядайте в нашето студио, за да споделите рецептата си за успех.

Футболните страсти на Острова се завръщат, а с тях и любимата игра на милиони фенове по света – Fantasy Premier League! Новият сезон 2024/25 стартира на 15 с двубоя между Ливърпул и Борнемут в 22:00, което означава, че най-късно до 20:30 в същия ден трябва да сте готови с финалните корекции по своя състав. Средата на август е време отново да поемете ролята на мениджъри, да изградите перфектен по вашите разбирания състав и да премерим сили с приятели, познати, колеги и хора от цял свят.

В пилотния епизод на предаването преди новия сезон гост бе Явор Лазаров от фен страницата „Коментаторски клишете“. Той сподели своите виждания за играта и коментира качеството в отборите на двамата водещи Милен Пейчев и Алекс Марков.

През този сезон предизвикваме всеки от вас да прояви интерес и да заповяда в нашето студио, където да разкрие своята тайна за прогрес. Или пък да го направи на улицата, както беше в този случай, в който Алекс попадна на експерт в областта:

Дали това е изборът на капитан, постоянството и липсата на резки промени в състава, палитра от състезатели от различни тимове или пък ядро от играчи от водещите отбори. Истината е някъде там, а накрая победителите имат само и единствено повод за гордост от добре свършената работа през сезона.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Галатасарай обяви напускането на Мората

Галатасарай обяви напускането на Мората

  • 11 авг 2025 | 07:42
  • 4679
  • 0
Орландо разби Интер Маями без Меси

Орландо разби Интер Маями без Меси

  • 11 авг 2025 | 05:01
  • 10740
  • 3
Севиля и Тулуза не се победиха

Севиля и Тулуза не се победиха

  • 11 авг 2025 | 04:29
  • 1597
  • 0
Тотнъм с интерес към крило на Сити

Тотнъм с интерес към крило на Сити

  • 11 авг 2025 | 02:52
  • 2407
  • 1
Ван Дайк с остри критики към феновете на Палас заради Жота

Ван Дайк с остри критики към феновете на Палас заради Жота

  • 11 авг 2025 | 02:39
  • 6197
  • 2
Астън Вила удари Виляреал в последната си проверка

Астън Вила удари Виляреал в последната си проверка

  • 11 авг 2025 | 01:50
  • 2840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой ще замени Пауло Нога в ЦСКА

Стана ясно кой ще замени Пауло Нога в ЦСКА

  • 11 авг 2025 | 09:18
  • 12050
  • 29
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 7243
  • 2
Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

  • 11 авг 2025 | 07:26
  • 5140
  • 36
Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

  • 10 авг 2025 | 23:11
  • 43473
  • 90
Ще дочака ли някой победа? Септември посреща Берое

Ще дочака ли някой победа? Септември посреща Берое

  • 11 авг 2025 | 07:11
  • 3940
  • 0
Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабрегас и прегази Комо

Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабрегас и прегази Комо

  • 10 авг 2025 | 23:57
  • 27228
  • 4