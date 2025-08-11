„Моят отбор“: Голямата страст на милиони по света се завръща

Спечелете оригинална фланелка на любимия си тим. Запишете се с код - gowsv6 в мини-лигата на Sportal.bg в официалната страница на Премиър лийг и покажете, че разбирате играта и нейните специфики. Предизвикайте водещите и заповядайте в нашето студио, за да споделите рецептата си за успех.

Футболните страсти на Острова се завръщат, а с тях и любимата игра на милиони фенове по света – Fantasy Premier League! Новият сезон 2024/25 стартира на 15 с двубоя между Ливърпул и Борнемут в 22:00, което означава, че най-късно до 20:30 в същия ден трябва да сте готови с финалните корекции по своя състав. Средата на август е време отново да поемете ролята на мениджъри, да изградите перфектен по вашите разбирания състав и да премерим сили с приятели, познати, колеги и хора от цял свят.

В пилотния епизод на предаването преди новия сезон гост бе Явор Лазаров от фен страницата „Коментаторски клишете“. Той сподели своите виждания за играта и коментира качеството в отборите на двамата водещи Милен Пейчев и Алекс Марков.

През този сезон предизвикваме всеки от вас да прояви интерес и да заповяда в нашето студио, където да разкрие своята тайна за прогрес. Или пък да го направи на улицата, както беше в този случай, в който Алекс попадна на експерт в областта:

Дали това е изборът на капитан, постоянството и липсата на резки промени в състава, палитра от състезатели от различни тимове или пък ядро от играчи от водещите отбори. Истината е някъде там, а накрая победителите имат само и единствено повод за гордост от добре свършената работа през сезона.