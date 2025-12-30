Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 3878
  • 3

Звездата на българския национален отбор по волейбол Александър Николов официално беше представен като играч номер 2 в света за 2025 година в престижната класация на изданието Volleyball World.

Както е известно, в топ 10 на тази ранглиста попаднаха още Алекс Грозданов (номер 8) и Симеон Николов (номер 6). Позицията на Николов почти със стопроцентова сигурност означава, че номер 1 ще бъде световният шампион с Италия и MVP на изминалото световно първенство Алесандро Микиелето.

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Ето какво написаха от Volleyball World за Алекс Николов:

“На клубно ниво с Чивитанова, Алекс Николов беше постоянен фактор през целия сезон, като помогна за спечелването на Купата на Италия и за класирането на отбора на финалите в СуперЛигата, завършвайки на второ място в кампанията 2024/25.

На международната сцена, заедно с брат си Мони Николов, Алекс Николов внесе енергия и увереност, които привлякоха още повече внимание към България. От ключови победи срещу фаворити във VNL 2025, донесли ценни точки за световната ранглиста, до завършването на Световното първенство 2025 във Филипините като реализатор №1 и Най-добър посрещач, той изигра централна роля в достигането на България до финал за първи път от 55 години.”

Трети в подреждането е италианецът Симоне Джанели, четвърти - полякът Якуб Кохановски, пети е кубинецът Вилфредо Леон, който играе за Полша, седми е друг италианец - Фабио Балазо, деветото място е за словенеца Ян Козамерник, а десети е чехът Патрик Индра. 

