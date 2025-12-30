Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Легендарният футболен специалист Георги Василев анализира пред Sportal.bg ситуацията в efbet Лига на прага на 2026 г. Гочето, който е шампион на България с Етър, Левски и ЦСКА, изрази мнение, че "сините" от "Герена" имат всички основания да спечелят титлата през пролетта. Той добави, че на драго сърце ще посети новия стадион на "армейците" в Борисовата градина и похвали работата на Христо Янев начело на отбора.

36

"Всяка година има специфична еуфория през лятото, когато стартират евротурнирите, след което нещата си идват на мястото и попадаме в родната действителност. Мога да кажа, че първенството е интересно, има добри мачове, резултатни. Левски е заслужен водач и има всички основания да спечели шампионската титла. Разбира се, футбол е, предстоят още мачове през пролетта, но се видя, че след 14 години хегемония има реална предпоставка Лудогорец да загуби златните медали.

22

За Лудогорец важи приказката "две дини под една мишница", но си мисля, че през пролетта те ще изглеждат по-добре и ще опитат да се върнат в играта. Да се върна на Левски – като климат, като селекция, като нагласа на футболистите, като работа на треньора, там нещата изглеждат много добре и затова, както казах, първото им място е напълно заслужено.

31

ЦСКА 1948 изпитва дефицит откъм фенска маса, но второто им място също е реално с оглед показаното от този отбор, който разполага с добри футболисти и амбициозен собственик, сглоби се добър отбор. Взеха най-добрия играч на Спартак (Варна) Бернардо Коуто, който ще повиши качеството им. Можеха и да са по-близо до Левски, но загубиха точки срещу наглед лесни съперници. Това се случи в последните кръгове.

69

ЦСКА имаше много лош старт, играта я нямаше никаква, отборът беше зле и така му тръгна сезонът, до идването на Христо Янев. Това е човек, който е доказан цесекар, той е армеец в кръвта си и успява да предаде това на футболистите. Това е важно в грандовете. Освен това той израсна през годините и натрупа нужния опит. Очаквам ЦСКА да продължи с добрите игри през пролетта и да има водеща роля.

24

Локомотив (Пловдив) започна сезона по-добре от очакваното, след което последва неочакван спад, за което вече в самия клуб трябва да анализират защо се е получило така. Ботев (Пловдив), също отбор с голяма фенска маса, криволичи цяла есен – там също е нужен стабилитет.

През 2026 г. се очаква да се построи новият стадион на ЦСКА в Борисовата градина. Да, аз бях този, който каза прослувутата реплика за змиите. Радвам се, че отборът ще има модерен дом, ще се радвам да посетя новия стадион на ЦСКА, когато е готов. На драго сърце", каза Георги Василев.