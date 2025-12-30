Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 2812
  • 1
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Легендарният футболен специалист Георги Василев анализира пред Sportal.bg ситуацията в efbet Лига на прага на 2026 г. Гочето, който е шампион на България с Етър, Левски и ЦСКА, изрази мнение, че "сините" от "Герена" имат всички основания да спечелят титлата през пролетта. Той добави, че на драго сърце ще посети новия стадион на "армейците" в Борисовата градина и похвали работата на Христо Янев начело на отбора.

36 Черно море 1:3 Левски

"Всяка година има специфична еуфория през лятото, когато стартират евротурнирите, след което нещата си идват на мястото и попадаме в родната действителност. Мога да кажа, че първенството е интересно, има добри мачове, резултатни. Левски е заслужен водач и има всички основания да спечели шампионската титла. Разбира се, футбол е, предстоят още мачове през пролетта, но се видя, че след 14 години хегемония има реална предпоставка Лудогорец да загуби златните медали.

22 Септември 1:3 Лудогорец

За Лудогорец важи приказката "две дини под една мишница", но си мисля, че през пролетта те ще изглеждат по-добре и ще опитат да се върнат в играта. Да се върна на Левски – като климат, като селекция, като нагласа на футболистите, като работа на треньора, там нещата изглеждат много добре и затова, както казах, първото им място е напълно заслужено.

31 Славия 2:3 ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 изпитва дефицит откъм фенска маса, но второто им място също е реално с оглед показаното от този отбор, който разполага с добри футболисти и амбициозен собственик, сглоби се добър отбор. Взеха най-добрия играч на Спартак (Варна) Бернардо Коуто, който ще повиши качеството им. Можеха и да са по-близо до Левски, но загубиха точки срещу наглед лесни съперници. Това се случи в последните кръгове.

69 Левски 0:1 ЦСКА II

ЦСКА имаше много лош старт, играта я нямаше никаква, отборът беше зле и така му тръгна сезонът, до идването на Христо Янев. Това е човек, който е доказан цесекар, той е армеец в кръвта си и успява да предаде това на футболистите. Това е важно в грандовете. Освен това той израсна през годините и натрупа нужния опит. Очаквам ЦСКА да продължи с добрите игри през пролетта и да има водеща роля.

24 Локомотив (Пловдив) : Ботев (Пловдив) II - прекратен

Локомотив (Пловдив) започна сезона по-добре от очакваното, след което последва неочакван спад, за което вече в самия клуб трябва да анализират защо се е получило така. Ботев (Пловдив), също отбор с голяма фенска маса, криволичи цяла есен – там също е нужен стабилитет.

През 2026 г. се очаква да се построи новият стадион на ЦСКА в Борисовата градина. Да, аз бях този, който каза прослувутата реплика за змиите. Радвам се, че отборът ще има модерен дом, ще се радвам да посетя новия стадион на ЦСКА, когато е готов. На драго сърце", каза Георги Василев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бивш играч на Ботев (Пловдив) подписа в Литва

Бивш играч на Ботев (Пловдив) подписа в Литва

  • 29 дек 2025 | 20:58
  • 2826
  • 0
Славия прибира сериозна сума за трансфера на Мартин Георгиев

Славия прибира сериозна сума за трансфера на Мартин Георгиев

  • 29 дек 2025 | 20:01
  • 18627
  • 26
От Славия за трансфера на Мартин Георгиев: Юношата на "белите" и любимец на публиката изпълни своя дълг към родния клуб

От Славия за трансфера на Мартин Георгиев: Юношата на "белите" и любимец на публиката изпълни своя дълг към родния клуб

  • 29 дек 2025 | 19:17
  • 2893
  • 6
Севлиево взе бивш ас на Етър

Севлиево взе бивш ас на Етър

  • 29 дек 2025 | 18:47
  • 4967
  • 4
Звезда на ЦСКА мина под венчилото, а друг “червен” футболист се сгоди

Звезда на ЦСКА мина под венчилото, а друг “червен” футболист се сгоди

  • 29 дек 2025 | 18:33
  • 4022
  • 5
Струмска слава с нов трансфер

Струмска слава с нов трансфер

  • 29 дек 2025 | 17:24
  • 2756
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 5603
  • 4
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 8046
  • 1
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 3179
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 18083
  • 11
Лудогорец стопира трансфера на крило

Лудогорец стопира трансфера на крило

  • 30 дек 2025 | 07:58
  • 10342
  • 1