Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа с участието на бившия световен шампион в тежка категория в три категории Антъни Джошуа, съобщава Matchroom Boxing, британската промоутърна компания на боксьора.

Инцидентът отне живота на Сина Гами и Латиф Адойеле. Те работеха с Джошуа за сила и кондиция и бяха близки негови приятели. Те са пристигнали заедно в Нигерия в неделя за почивка след последния двубой на Джошуа на 19 декември, когато той победи американеца Джейк Пол с технически нокаут в шестия рунд.

Катастрофата стана вчера в Макун, щата Огун, на магистралата Лагос-Ибадан. Колата, превозваща Джошуа, се е сблъскала с неподвижен камион. Боксьорът е получил леки наранявания и е откаран в болница заедно с шофьора. Обстоятелствата около инцидента се разследват. Според неговата промоутърна компания, спортистът е в стабилно състояние и е преминал медицински прегледи.

36-годишният Джошуа има 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби. В последния си мач на 19 декември британецът победи американеца Джейк Пол с нокаут в шестия рунд. През септември 2024-а Джошуа загуби от сънародника си Даниел Дюбоа и не успя да спечели световната титла на Международната боксова федерация (IBF).