Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

Ливърпул прекрати взаимоотношенията си с треньора за статични положения на първия отбор Аарън Бригс. Статичните положения се превърнаха в очевидна слабост за шампионите на Премиър лийг от началото на сезона и беше взето решение, че е необходима промяна.

Без да се броят дузпите, нито един отбор от елита не е допуснал повече голове от статични положения през този сезон от Ливърпул, чийто пасив възлиза на 12 попадения в шампионата. Само Уест Хам (10) е инкасирал повече голове след корнери от седемте на Ливърпул.

В атака Ливърпул отбелязва средно по 2.4 гола на всеки 100 статични положения. Единствено Брентфорд във Висшата лига има по-нисък показател. Що се отнася до защитата, мърсисайдци допускат средно по 8.2 гола на 100 статични положения – само Нотингам Форест се представя по-зле.

И в двата си последни мача - срещу Тотнъм и Уулвърхамптън, отборът на Арне Слот водеше комфортно с 2:0, преди допуснат гол от статично положение да промени облика на срещите и да принуди тима да трепери за крайния резултат.

Бригс, бивш анализатор в Манчестър Сити, се присъедини към щаба на Слот през юли 2024 г. като нов треньор за индивидуално развитие на играчите след напускането на Витор Матош. Първоначално Ливърпул обяви позиция за треньор по статични положения, но не успя да намери подходящ кандидат и вместо това възложи отговорността на Бригс.

Миналото лято клубът привлече бразилския треньор Луис Фернандо Юбел като водещ треньор за индивидуална работа, за да може Бригс да се съсредоточи изцяло върху статичните положения, но този ход не даде резултат.

Преди да се присъедини към Ливърпул, Бригс беше помощник-треньор във Волфсбург при Нико Ковач до напускането им през март 2024 г. Между 2020 г. и 2022 г. той работи в Монако като треньор по тактически анализ, помощник-треньор и впоследствие ръководител на футболната методология.

Той също така прекара девет години в Манчестър Сити, където се издигна в йерархията от анализатор на представянето на отбора до 18 години до старши анализатор на представянето на първия отбор, като преди това е бил част от щабовете на Блекпул и Престън Норт Енд.