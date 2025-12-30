Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

  • 30 дек 2025 | 13:29
  • 3174
  • 2

Ливърпул прекрати взаимоотношенията си с треньора за статични положения на първия отбор Аарън Бригс. Статичните положения се превърнаха в очевидна слабост за шампионите на Премиър лийг от началото на сезона и беше взето решение, че е необходима промяна.

Без да се броят дузпите, нито един отбор от елита не е допуснал повече голове от статични положения през този сезон от Ливърпул, чийто пасив възлиза на 12 попадения в шампионата. Само Уест Хам (10) е инкасирал повече голове след корнери от седемте на Ливърпул.

В атака Ливърпул отбелязва средно по 2.4 гола на всеки 100 статични положения. Единствено Брентфорд във Висшата лига има по-нисък показател. Що се отнася до защитата, мърсисайдци допускат средно по 8.2 гола на 100 статични положения – само Нотингам Форест се представя по-зле.

И в двата си последни мача - срещу Тотнъм и Уулвърхамптън, отборът на Арне Слот водеше комфортно с 2:0, преди допуснат гол от статично положение да промени облика на срещите и да принуди тима да трепери за крайния резултат.

Бригс, бивш анализатор в Манчестър Сити, се присъедини към щаба на Слот през юли 2024 г. като нов треньор за индивидуално развитие на играчите след напускането на Витор Матош. Първоначално Ливърпул обяви позиция за треньор по статични положения, но не успя да намери подходящ кандидат и вместо това възложи отговорността на Бригс.

Миналото лято клубът привлече бразилския треньор Луис Фернандо Юбел като водещ треньор за индивидуална работа, за да може Бригс да се съсредоточи изцяло върху статичните положения, но този ход не даде резултат.

Преди да се присъедини към Ливърпул, Бригс беше помощник-треньор във Волфсбург при Нико Ковач до напускането им през март 2024 г. Между 2020 г. и 2022 г. той работи в Монако като треньор по тактически анализ, помощник-треньор и впоследствие ръководител на футболната методология.

Той също така прекара девет години в Манчестър Сити, където се издигна в йерархията от анализатор на представянето на отбора до 18 години до старши анализатор на представянето на първия отбор, като преди това е бил част от щабовете на Блекпул и Престън Норт Енд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

  • 30 дек 2025 | 13:47
  • 1055
  • 0
Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

  • 30 дек 2025 | 13:34
  • 467
  • 0
Японска легенда с нов клуб на 58 години

Японска легенда с нов клуб на 58 години

  • 30 дек 2025 | 12:30
  • 881
  • 0
Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

  • 30 дек 2025 | 11:54
  • 1194
  • 0
Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

  • 30 дек 2025 | 11:15
  • 1179
  • 0
Нотингам подаде жалба срещу съдийството на мача с Манчестър Сити

Нотингам подаде жалба срещу съдийството на мача с Манчестър Сити

  • 30 дек 2025 | 10:43
  • 1647
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 3849
  • 3
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 13790
  • 13
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 13848
  • 4
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 5419
  • 8
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 4769
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 21542
  • 15