"Моят отбор": Идва новото начало във Фентъзи Премиър лийг

Фентъзи Премиър лийг се завръща! След паузата за националните отбори вниманието ще е приковано към терените в Англия, където всеки кръг може да преобърне класирането, най-вече в началото на сезона след изминали едва три кръга. Мениджърите вече се чудят кой да бъде капитан, кой да остане на пейката и кой трансфер ще донесе най-много точки. В следващите графики ви предлагаме няколко добри предложения в двете платформи за фентъзи футбол - на официалната страница на Премиър лийг и в секцията за фентъзи футбол на Betano.

Програмата обещава зрелище – повечето от фаворитите ще имат наглед лесни двубои, а играчите, които блеснаха с националните си екипи, сега ще трябва да пренесат формата си и в мечтите на фентъзи мениджърите. Най-голямото желание на тези, които са се доверили на Ерлинг Холанд, е да повтори бляскавото си представяне с екипа на Норвегия срещу Молдова и в голямото дерби на Манчестър - срещу Юнайтед. За всички фенове на играта в България – битката в мини лигата на Sportal.bg също се разгаря! В графиката по-долу ще видите топ 10 на класирането след три изиграни кръга. Победителят в края на сезона ще спечели футболна тениска на любимия си отбор. Един точен ход може да направи разликата – както в общото класиране, така и в надпреварата за наградата. Фентъзи Премиър лийг се завръща, борбата за всяка точка е жестока!