Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. "Моят отбор": Идва новото начало във Фентъзи Премиър лийг

"Моят отбор": Идва новото начало във Фентъзи Премиър лийг

  • 13 сеп 2025 | 09:04
  • 424
  • 0

Фентъзи Премиър лийг се завръща! След паузата за националните отбори вниманието ще е приковано към терените в Англия, където всеки кръг може да преобърне класирането, най-вече в началото на сезона след изминали едва три кръга. Мениджърите вече се чудят кой да бъде капитан, кой да остане на пейката и кой трансфер ще донесе най-много точки. В следващите графики ви предлагаме няколко добри предложения в двете платформи за фентъзи футбол - на официалната страница на Премиър лийг и в секцията за фентъзи футбол на Betano.

Програмата обещава зрелище – повечето от фаворитите ще имат наглед лесни двубои, а играчите, които блеснаха с националните си екипи, сега ще трябва да пренесат формата си и в мечтите на фентъзи мениджърите. Най-голямото желание на тези, които са се доверили на Ерлинг Холанд, е да повтори бляскавото си представяне с екипа на Норвегия срещу Молдова и в голямото дерби на Манчестър - срещу Юнайтед. За всички фенове на играта в България – битката в мини лигата на Sportal.bg също се разгаря! В графиката по-долу ще видите топ 10 на класирането след три изиграни кръга. Победителят в края на сезона ще спечели футболна тениска на любимия си отбор. Един точен ход може да направи разликата – както в общото класиране, така и в надпреварата за наградата. Фентъзи Премиър лийг се завръща, борбата за всяка точка е жестока!

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Арсенал без право на грешка срещу Нотингам

Арсенал без право на грешка срещу Нотингам

  • 13 сеп 2025 | 07:36
  • 1387
  • 1
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 1830
  • 1
Ще продължи ли да се забавлява Байерн?

Ще продължи ли да се забавлява Байерн?

  • 13 сеп 2025 | 07:03
  • 2257
  • 0
Челси атакува върха в Премиър лийг

Челси атакува върха в Премиър лийг

  • 13 сеп 2025 | 06:44
  • 1284
  • 1
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 5268
  • 2
Онана ще получава в Турция два пъти повече, отколкото в Манчестър Юнайтед

Онана ще получава в Турция два пъти повече, отколкото в Манчестър Юнайтед

  • 13 сеп 2025 | 04:51
  • 5782
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 7218
  • 3
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 8526
  • 11
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 2979
  • 1
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 1830
  • 1
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 5268
  • 2
Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 42114
  • 46