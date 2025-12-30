Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Централният защитник Божидар Чорбаджийски се завръща в Суперлига на Румъния, научи Sportal.bg. Бившият капитан на ЦСКА ще продължи кариерата си в Херманщат, воден от Доринел Мунтяну. Отборът на Немеца, какъвто е прякорът на легендарния румънски халф, се намира в долната половина на таблицата, като целта до края на кампанията пред "червено-черните" ще е да се спасят.

Чорбаджийски вече имаше досег с футбола отвъд р. Дунав – през 2019 година той беше за кратко в гранда ФКСБ. През настоящия сезон юношата на "армейците" от Борисовата градина защитаваше цветовете на Ботев (Враца), след като преди това игра в Полша и Унгария.