  2. Херманщат
  3. Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 8035
  • 1
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Централният защитник Божидар Чорбаджийски се завръща в Суперлига на Румъния, научи Sportal.bg. Бившият капитан на ЦСКА ще продължи кариерата си в Херманщат, воден от Доринел Мунтяну. Отборът на Немеца, какъвто е прякорът на легендарния румънски халф, се намира в долната половина на таблицата, като целта до края на кампанията пред "червено-черните" ще е да се спасят.

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Чорбаджийски вече имаше досег с футбола отвъд р. Дунав – през 2019 година той беше за кратко в гранда ФКСБ. През настоящия сезон юношата на "армейците" от Борисовата градина защитаваше цветовете на Ботев (Враца), след като преди това игра в Полша и Унгария.

