  Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

  30 дек 2025
  • 445
  • 0

Старши треньорът на Астън Вила Унай Емери отказа да заяви, че неговият отбор е в битката за титлата в Англия, но разкри голямата си мечта, която е един ден да спечели Шампионската лига. Бирмингамци се представят фантастично, въпреки че започнаха сезона много слабо. В момента те са в серия от 11 поредни победи във всички турнири. Тимът се намира на три точки от лидера във Висшата лига Арсенал, а тази вечер Вила гостува на "Емиратс".

"Мечтите са безплатни. Всеки трябва да мечтае. Моята голяма мечта тук и като треньор е да спечеля Шампионската лига. Мечтая за това цял живот. Миналата година играхме на четвъртфиналите на Шампионската лига. Като треньор на Виляреал стигнахме до полуфиналите през 2022 г. Но трябва да сме реалисти. В момента единствената ми мечта е свързаната с предстоящия двубой", сподели Емери.

Испанецът говори и за януарския трансферен прозорец: "Ако можем да привлечем някой, който ще ни помогне и наистина ще ни подобри, ще го направим. Можем да привличаме играчи, но не и да харчим много. Искаме да сме амбициозни, за да постигнем целите си. Целта ни е европейски футбол. Когато пристигнах преди три години и два месеца, исках да изградя отбор, който ще се бори за трофеи и ще играе редовно в Европа".

