Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

Селекционерът на националния отбор на Египет Хосам Хасан заяви, че провеждането на Купата на африканските нации на всеки две години би било в интерес на европейските лиги, но не обясни защо. Той същевременно настоя, че отборът му е готов да се изправи срещу всеки опонент на осминафиналите на турнира в Мароко.
Египет завърши наравно 0:0 с Ангола в Агадир, за да продължи серията си без загуба и да си осигури първото място в група Б със седем точки. Тимът завърши пред Република Южна Африка, който зае втора позиция с шест точки след успеха с 3:2 над Зимбабве.
"Според мен е по-добре Купата на африканските нации да се провежда на всеки две години, вместо на четири. Това би било в интерес на европейските лиги“, заяви Хасан. Миналата седмица Африканската футболна конфедерация обяви, че турнирът ще се провежда на всеки четири години в бъдеще, слагайки край на традицията на двугодишното състезание, която датира от 1957 година и това предизвиква критики от някои треньори.
Със спечелването на групата Египет ще остане в Агадир, за да играе мача си от осминафиналите следващия понеделник. „Готови сме да се изправим срещу всеки отбор на осминафиналите, следващият етап ще бъде труден и конкуренцията става все по-силна. Ще работим върху увеличаването на положителните страни в следващия мач и коригирането на отрицателните“, коментира Хасан.
„Доволен съм от представянето на тези, които играха за първи път на Купата на африканските нации. Целта на двубоя с Ангола беше да се тестват повече играчи“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс. Египет направи 11 промени в състава, който победи Република Южна Африка с 1:0 в петък, оставяйки играчи като Мохамед Салах и Омар Мармуш да почиват. „Почивката на повече от един футболист се дължеше на краткото време между мачовете с Република Южна Африка и Ангола“, заяви Хасан, който спечели Купата на африканските нации три пъти като играч през 1986, 1998 и 2006 година.
Снимки: Imago