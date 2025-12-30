Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Египет
  Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

  • 30 дек 2025 | 13:34
  • 468
  • 0

Селекционерът на националния отбор на Египет Хосам Хасан заяви, че провеждането на Купата на африканските нации на всеки две години би било в интерес на европейските лиги, но не обясни защо. Той същевременно настоя, че отборът му е готов да се изправи срещу всеки опонент на осминафиналите на турнира в Мароко.

Египет завърши наравно 0:0 с Ангола в Агадир, за да продължи серията си без загуба и да си осигури първото място в група Б със седем точки. Тимът завърши пред Република Южна Африка, който зае втора позиция с шест точки след успеха с 3:2 над Зимбабве.

"Според мен е по-добре Купата на африканските нации да се провежда на всеки две години, вместо на четири. Това би било в интерес на европейските лиги“, заяви Хасан. Миналата седмица Африканската футболна конфедерация обяви, че турнирът ще се провежда на всеки четири години в бъдеще, слагайки край на традицията на двугодишното състезание, която датира от 1957 година и това предизвиква критики от някои треньори.

Със спечелването на групата Египет ще остане в Агадир, за да играе мача си от осминафиналите следващия понеделник. „Готови сме да се изправим срещу всеки отбор на осминафиналите, следващият етап ще бъде труден и конкуренцията става все по-силна. Ще работим върху увеличаването на положителните страни в следващия мач и коригирането на отрицателните“, коментира Хасан.

„Доволен съм от представянето на тези, които играха за първи път на Купата на африканските нации. Целта на двубоя с Ангола беше да се тестват повече играчи“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс. Египет направи 11 промени в състава, който победи Република Южна Африка с 1:0 в петък, оставяйки играчи като Мохамед Салах и Омар Мармуш да почиват. „Почивката на повече от един футболист се дължеше на краткото време между мачовете с Република Южна Африка и Ангола“, заяви Хасан, който спечели Купата на африканските нации три пъти като играч през 1986, 1998 и 2006 година. 

