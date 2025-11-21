Манчестър Юнайтед получи подкрепа от местното правителство за новия стадион

Планът на Манчестър Юнайтед за изграждане на нов „Олд Трафорд“, проектиран да бъде най-големият стадион в Обединеното кралство с капацитет от 100 000 зрители, получи значителна публична подкрепа. Местното правителство на Манчестър стартира фонда GM Good Growth Fund на стойност един милиард лири (около 1,18 милиарда евро), предназначен да стимулира градската регенерация в целия град, като проектът на клуба е определен като „приоритетна схема“.

Местната администрация на Трафорд, един от десетте района на Голям Манчестър, очерта амбициозна визия за превръщането на региона в „втори град, способен да съперничи на всеки друг на планетата до 2050 г.“, поставяйки го в пряка конкуренция с мегаполиси като Ню Йорк или Токио.

По-широката зона на „Олд Трафорд“, която включва земи около стадиона, е район, готов за регенерация. Голям Манчестър признава огромните ползи от нов стадион и иска проектът да напредне, тъй като новото съоръжение ще послужи като катализатор за „дестинация за отдих и бизнес“, която ще включва 15 000 нови жилища в района.

Самият стадион, проект на стойност 2 милиарда лири (финансиран от частни фондове), ще бъде центърът на тази регенерация. Оперативният директор на Манчестър Юнайтед, Колет Рош, приветства плана в изявление:

„Много сме доволни да видим проекта за регенерация на „Олд Трафорд“ в центъра на плана за растеж на Голям Манчестър за следващото десетилетие“, се казва в изявлението.

„Искаме да построим най-добрия футболен стадион в света като нов дом на Манчестър Юнайтед и съоръжение, достойно за най-големите международни събития, включително Световното първенство по футбол за жени на ФИФА през 2035 г., заобиколен от оживен бизнес, развлекателен и жилищен район, обслужван от отлични транспортни връзки“, добави Рош, подчертавайки решимостта на клуба да играе своята роля за осъществяване на визията и „отключване на огромните ползи“ за региона.

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед, сър Джим Ратклиф, изрази желанието си новият „Олд Трафорд“ да бъде завършен навреме за сезон 2030-31. Проектите обаче все още не са финализирани. Първоначалната концептуална работа, дело на Foster + Partners, вече се преразглежда поради сложни преговори с компания за товарни превози, която притежава съседни терени.

Следователно, все още не е подадено искане за лицензиране, въпреки че клубът наскоро приключи период на консултации с феновете относно съоръженията, местата и цените на билетите.