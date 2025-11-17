Манчестър Юнайтед отново поглежда към Конър Галахър

Атлетико Мадрид вероятно ще е активен на трансферния пазар през януари, но за да бъдат привлечени нови попълнения, се очаква първо да има изходящи сделки. Един от потенциалните напускащи е Конър Галахър, който изпитва трудности да се наложи като титуляр след трансфера си от Челси през 2024 година.

Фактът, че англичанинът не успява да убеди Диего Симеоне в качествата си, може да доведе до неговата продажба при отварянето на трансферния прозорец. Манчестър Юнайтед е един от клубовете, които проявяват интерес към Галахър, и е възможно от "Олд Трафорд" да изпратят оферта през януари. Английският гранд искаше халфа и преди началото на сезона.

На “Олд Трафорд” имат списък от шестима халфове

Галахър със сигурност има амбиции да попадне в състава на Англия за Световното първенство следващото лято, така че би приветствал трансфер в посока Манчестър Юнайтед, ако Симеоне продължи да не разчита на него.

В случай, че "червените дяволи" привлекат Галахър, това ще означава сигурна раздяла с Коби Мейну.