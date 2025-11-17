Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Манчестър Юнайтед отново поглежда към Конър Галахър

Манчестър Юнайтед отново поглежда към Конър Галахър

  • 17 ное 2025 | 04:11
  • 334
  • 0
Манчестър Юнайтед отново поглежда към Конър Галахър

Атлетико Мадрид вероятно ще е активен на трансферния пазар през януари, но за да бъдат привлечени нови попълнения, се очаква първо да има изходящи сделки. Един от потенциалните напускащи е Конър Галахър, който изпитва трудности да се наложи като титуляр след трансфера си от Челси през 2024 година.

Фактът, че англичанинът не успява да убеди Диего Симеоне в качествата си, може да доведе до неговата продажба при отварянето на трансферния прозорец. Манчестър Юнайтед е един от клубовете, които проявяват интерес към Галахър, и е възможно от "Олд Трафорд" да изпратят оферта през януари. Английският гранд искаше халфа и преди началото на сезона.

На “Олд Трафорд” имат списък от шестима халфове
На “Олд Трафорд” имат списък от шестима халфове

Галахър със сигурност има амбиции да попадне в състава на Англия за Световното първенство следващото лято, така че би приветствал трансфер в посока Манчестър Юнайтед, ако Симеоне продължи да не разчита на него.

В случай, че "червените дяволи" привлекат Галахър, това ще означава сигурна раздяла с Коби Мейну.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Солбакен: След жребия бях сигурен, че Италия ще спечели групата

Солбакен: След жребия бях сигурен, че Италия ще спечели групата

  • 17 ное 2025 | 03:32
  • 314
  • 0
Ди Лоренцо: Норвежците се възползваха от отпускането ни

Ди Лоренцо: Норвежците се възползваха от отпускането ни

  • 17 ное 2025 | 04:50
  • 337
  • 0
Локатели: Трябва да изглеждаме по коренно различен начин през март

Локатели: Трябва да изглеждаме по коренно различен начин през март

  • 17 ное 2025 | 03:07
  • 250
  • 0
Донарума: Спряхме да играем през второто полувреме

Донарума: Спряхме да играем през второто полувреме

  • 17 ное 2025 | 05:18
  • 344
  • 0
Инсиние е отказал няколко оферти заради Лацио

Инсиние е отказал няколко оферти заради Лацио

  • 17 ное 2025 | 02:45
  • 359
  • 0
Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

  • 17 ное 2025 | 05:37
  • 368
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 21246
  • 47
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:24
  • 8410
  • 4
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 26960
  • 30
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 15896
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 12759
  • 13
Португалия се класира за Световното след два хеттрика и голова фиеста

Португалия се класира за Световното след два хеттрика и голова фиеста

  • 16 ное 2025 | 17:55
  • 30337
  • 70