Аморим посочи онзи момент, който е променил посоката на сезона на Ман Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим посочи момента, които са променили посоката на отбора и са дали различно усещане около клуба, спомагайки за подобряването на резултатите. Това е бил момента на подкрепата, която португалският наставник получи публично от сър Джим Ратклиф. Тимът от “Олд Трафорд” имаше трудно начало на кампанията и спекулациите около бъдещето на наставника бяха много, но в последните седмици те започнаха да преобръщат резултатите си и в момента нямат поражение в пет поредни двубоя. В понеделник “червените дяволи” ще се завърнат към двубоите в Премиър лийг след международната пауза с мач срещу Евертън. Именно срещу “карамелите” Аморим постигна една от най-убедителните си победи в шампионата с 4:0 на първи декември 2024 година.

“Ако си спомняте онзи момент, когато сър Джим даде онова интервю, нещата в клуба се уталожиха. Шумът около отбора се промени напълно и това се превърна в нещо наистина важно за отбора и мен. Това действие имаше огромно въздействие - не върху начина, по който правя нещата, а върху това как хората гледат на това, което правим. Това имаше огромно въздействие. За мен в личен план нещата не са се променили много, защото аз не се притеснявам, че ще загубя работата си и продължавам да правя нещата по същия начин. Наясно съм с пътя, по който вървя, но беше хубаво да го чуя,” обясни Аморим.

Португалският наставник смята, че неговият тим играе по-добре в последно време, тъй като добрите резултати са вдъхнали повече увереност. Той отново защити своята тактика с трима бранители, макар тя често да е критикувана от специалисти и фенове.

“Научих много в последната година и смятам, че съм по-добър мениджър сега. Готов съм за бъдещето, но също така и за настоящето. Това е едно трудно пътешествие, но също така необходимо. Смятам, че това бе една добра първа година. Това е огромен клуб и е удоволствие да бъда тук. Казвам много от доста време, че формацията не е проблем, защото тактическата постройка, защото тя тръгва от някъде и това е динамиката. В последно време играем по-добре, защото играем с повече увереност, която дойде след добрите резултати. Не е изненада, че се подобряваме, но сме много далеч от перфектното и да бъдем отбор, който можем да печелим всеки мач. Имаме още много да свършим, но пак ще кажа не формацията е проблем. Ако погледнете двубоите, в които не се справихме, не беше въпрос на тактика, а на липса на интензивност, а това е първенство, в което трябва да си перфектен, за да печелиш повечето си мачове,” заяви Аморим.

Снимки: Gettyimages