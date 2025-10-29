Новият стадион на Манчестър Юнайтед може сериозно да се забави, защото Милан и Интер получават приоритет

Амбициозните проект на Манчестър Юнайтед за изграждането на нов стадион, който бе представен преди месеци, може да получи сериозно забавяне поради неочаквани причини, съобщава местната преса. Това може да стане, тъй като проектантската фирма, която изпълни първоначалните планове и визии за съоръжението на стойност 2 милиарда паунда, се е заела и с друг подобен проект - новият стадион на миланските грандове Интер и Милан. Трите клуба споделят ключов партньор в своите амбициозни планове и това е английската фирма “Фостър енд Партнърс”.

Двата италиански тима вече напредват в своя проект, след като наскоро успяха да се договорят с общината за откупуването на “Джузепе Меаца”, където ще бъде построен новият стадион за 71 500 зрители. Едно от най-известните студиа в света вече е започнало работа по проекта. В същото време “червените дяволи” срещат затруднения с договарянето на част от земята около настоящия “Олд Трафорд”, която е необходима за изграждането на своето съоръжение.

По-рано този месец на среща с фенове от Манчестър Юнайтед са обявили, че съвместната работа с “Фостърс” на този етап продължава, но това може да бъде променено.

“Клубът оповести, че работи съвместно с “Фостърс енд партнърс” като главен изпълнител на огромния проект за регенерация на цялото пространство, включващо квартала, но все още от ръководството не са възложили официално на фирмата самото проектиране на стадиона,” се казва в съобщението. “Ранните проектантски дейности са умишлено стопирани в момента, докато не бъде получена пълна яснота относно строителството на съоръжението, изискванията на феновете и други подробности. Насърчаваме феновете да се отнасят с повишено внимание към появяващите се спекулации в медиите,” допълва информацията, подадена от клуба към фенските организации.

От клуба работят в тясно сътрудничество с местната голяма община на град Манчестър и правителствените служби, които трябва да окажат необходимата помощ.