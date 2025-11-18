Рома следи ситуацията с Джошуа Зиркзее

Популярни
  Рома
  2. Рома
  18 ное 2025
Рома се интересува от привличането на нападателя на Манчестър Сити Джошуа Зиркзее, съобщава "Corriere dello Sport". Според източника, 24-годишният нидерландец може да приеме сделка за наем. Манчестър Юнайтед възнамерява да включи задължителна клауза за откупуване от 30 милиона евро. Милан също се интересува от нападателя.

Зиркзее не е отбелязвал в пет мача за Манчестър Юнайтед през сезон 2025/26. Договорът му изтича на 30 юни 2029 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 28 милиона евро.

Gettyimages

