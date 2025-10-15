Манчестър Юнайтед прави нови важни стъпки, за да ускори плановете за новия стадион

Манчестър Юнайтед е близо до това да сключи сделка за осигуряване на нова земя около "Олд Трафорд", което би проправило пътя за реализиране на амбициозния план за израждането на нов стадион с капацитет от 100 000 места. Усложненията произлизаха от факта, че компанията Freightliner притежава важен парцел в съседство зад „Стретфорд Енд“. Клубът иска да откупи този парцел и е предложил 50 милиона паунда за него, но от въпросната компания първоначално са поискали нереалистичните 400 милиона. От Манчестър Юнайтед обаче са провели конструктивни разговори в последно време и са оптимисти за постигането на сделка с Freightliner в рамките на следващите няколко месеца. Правителството, което подкрепя проекта, има правомощията да се намеси и да определи справедлива цена чрез задължителна поръчка за покупка, но за Юнайтед би било по-бързо и лесно да сключи сделка частно.

Ако тази сделка бъде сключена, това би означавало, че Юнайтед може да продължи с плановете, изготвени от лорд Норман Фостър, за футуристичен комплекс с гигантски навес, който да предпазва посетителите от прословутия климат на Манчестър.

Въпреки че това би била още една положителна стъпка, Юнайтед все още трябва да намери и финансиране за огромния си проект, който се очаква да струва над 2 милиарда паунда. Плановете на клуба са новото свръхмодерно съоръжение да бъде завършено навреме за началото на сезон 2030/2031.