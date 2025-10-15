Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед прави нови важни стъпки, за да ускори плановете за новия стадион

Манчестър Юнайтед прави нови важни стъпки, за да ускори плановете за новия стадион

  • 15 окт 2025 | 21:01
  • 573
  • 0
Манчестър Юнайтед прави нови важни стъпки, за да ускори плановете за новия стадион

Манчестър Юнайтед е близо до това да сключи сделка за осигуряване на нова земя около "Олд Трафорд", което би проправило пътя за реализиране на амбициозния план за израждането на нов стадион с капацитет от 100 000 места. Усложненията произлизаха от факта, че компанията Freightliner притежава важен парцел в съседство зад „Стретфорд Енд“. Клубът иска да откупи този парцел и е предложил 50 милиона паунда за него, но от въпросната компания първоначално са поискали нереалистичните 400 милиона. От Манчестър Юнайтед обаче са провели конструктивни разговори в последно време и са оптимисти за постигането на сделка с Freightliner в рамките на следващите няколко месеца. Правителството, което подкрепя проекта, има правомощията да се намеси и да определи справедлива цена чрез задължителна поръчка за покупка, но за Юнайтед би било по-бързо и лесно да сключи сделка частно.

Ако тази сделка бъде сключена, това би означавало, че Юнайтед може да продължи с плановете, изготвени от лорд Норман Фостър, за футуристичен комплекс с гигантски навес, който да предпазва посетителите от прословутия климат на Манчестър.

Въпреки че това би била още една положителна стъпка, Юнайтед все още трябва да намери и финансиране за огромния си проект, който се очаква да струва над 2 милиарда паунда. Плановете на клуба са новото свръхмодерно съоръжение да бъде завършено навреме за началото на сезон 2030/2031.

