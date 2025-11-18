Популярни
От “Олд Трафорд” отказали да вземат халф като разменна монета за Гарначо

  • 18 ное 2025 | 11:38
  • 959
  • 0
Ръководството на Манчестър Юнайтед в отхвърлило възможността да вземе халфа на Челси Ромео Лавия като разменна монета при трансфера на Алехандро Гарначо на “Стамфорд Бридж”, твърди ESPN. В крайна сметка лондончани платиха 40 милиона паунда за аржентинеца през август.

Въпреки че на “Олд Трафорд” търсеха нов централен полузащитник, а и все още имат нужда от нови попълнения в тази зона, клубът не е бил привлече от възможността да вземе 21-годишния белгиец заради постоянните му проблеми с контузии. След като бе привлечен от Саутхамптън за 58 милиона паунда през лятото на 2023 година, Лавия все още няма пълни 90 минути за Челси, а за две години и половина пропусна общо 88 мача заради различни здравословни проблеми. В момента той отново е контузен, като получи последната си травма след едва четири игрови минути по време на равенството с Карабах в Шампионската лига по-рано през сезона.

Гарначо вече има десет мача за Челси от началото на сезона, което представлява 1/3 от всички двубои на Лавия с екипа на лондончани.

