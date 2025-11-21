Коби Мейну казал "да" на Наполи

Коби Мейну е съгласен да продължи сезона в Наполи, съобщават медиите в Италия в четвъртък.

Италианският шампион се интересува от това да привлече халфа на Манчестър Юнайтед под наем през януарския трансферен период.

Ключов фактор за потенциалния трансфер на 20-годишния Мейну е връзката на футболиста с бившите му съотборници. Полузащитникът би искал да играе заедно със Скот Мактоминей и Расмус Хьойлунд, които преди носеха екипа на "червените дяволи", но вече са в Наполи.

Клубът от Неапол е нетърпелив бързо да финализира сделката за Коби Мейну, за да подсили състава си за защитата на титлата си през втората половина на настоящия сезон. Успешното придобиване правата на други млади играчи от Наполи се разглежда като друг важен фактор за привличането на англичанина.

Снимки: Gettyimages