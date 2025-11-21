Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Коби Мейну казал "да" на Наполи

Коби Мейну казал "да" на Наполи

  • 21 ное 2025 | 00:54
  • 299
  • 0
Коби Мейну казал "да" на Наполи

Коби Мейну е съгласен да продължи сезона в Наполи, съобщават медиите в Италия в четвъртък.

Италианският шампион се интересува от това да привлече халфа на Манчестър Юнайтед под наем през януарския трансферен период.

Ключов фактор за потенциалния трансфер на 20-годишния Мейну е връзката на футболиста с бившите му съотборници. Полузащитникът би искал да играе заедно със Скот Мактоминей и Расмус Хьойлунд, които преди носеха екипа на "червените дяволи", но вече са в Наполи.

Клубът от Неапол е нетърпелив бързо да финализира сделката за Коби Мейну, за да подсили състава си за защитата на титлата си през втората половина на настоящия сезон. Успешното придобиване правата на други млади играчи от Наполи се разглежда като друг важен фактор за привличането на англичанина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Удинезе постави цена на новата си звезда

Удинезе постави цена на новата си звезда

  • 20 ное 2025 | 21:27
  • 1283
  • 0
Садио Мане разказа за напрежението между него и Салах в Ливърпул

Садио Мане разказа за напрежението между него и Салах в Ливърпул

  • 20 ное 2025 | 21:00
  • 9513
  • 7
Наказанието на Андреа Аниели изтече, бившият бос на Ювентус е свободен да се завърне

Наказанието на Андреа Аниели изтече, бившият бос на Ювентус е свободен да се завърне

  • 20 ное 2025 | 20:29
  • 1305
  • 1
Повдигнаха обвинение на президента на Наполи, свързано е с Осимен

Повдигнаха обвинение на президента на Наполи, свързано е с Осимен

  • 20 ное 2025 | 20:02
  • 3180
  • 1
Кристиано Роналдо превъзхожда Мбапе като манталитет, смята Куртоа

Кристиано Роналдо превъзхожда Мбапе като манталитет, смята Куртоа

  • 20 ное 2025 | 19:20
  • 3980
  • 77
Белингам се включи в представянето на проекта за впечатляващия нов стадион на Бирмингам

Белингам се включи в представянето на проекта за впечатляващия нов стадион на Бирмингам

  • 20 ное 2025 | 18:50
  • 2040
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 25818
  • 83
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 39093
  • 78
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 23711
  • 103
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 20240
  • 10
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 40348
  • 59
Интересни резултати в Евролигата

Интересни резултати в Евролигата

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 15358
  • 0