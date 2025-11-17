Рубен Аморим е настоял за привличането на халф още през януари, има набелязано е конкретно име

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим продължава да настоява пред ръководството на клуба през предстоящия зимен трансферен прозорец да бъде привлечен полузащитник, информира изданието “Рекорд”. Португалците дори поясняват, че на “Олд Трафорд” са се ориентирали най-вече към по-дефанзивно ориентирани полузащитници, но основните им цели в средата на терена ще са недостъпни през зимата. Именно за това шефовете на тима обмислят да се насочат към халфа на Уулвърхамптън Жоао Гомеш.

Той е сред халфовете, които са следени от скаутите на отбора и е сред потенциалните цели. В същото време слабата кампания до момента на “вълците” вероятно ще ги направи по-склонни да се разделят с играча преди края на сезона. “Рекорд” твърди, че от “Молиню” вероятно ще са склонни да продадат Гомеш за сума от порядъка на 50 милиона евро, която може би ще удовлетвори хората в Манчестър Юнайтед. Основни цели за полузащитата в дългосрочен план остават Карлос Балеба от Брайтън и Елиът Андерсън от Нотингам Форест.

Рубен Аморим е бил категоричен пред шефовете на “червените дяволи”, че наличието на още един по-атлетичен играч в средата на терена сериозно ще подобри шансовете на тима да завърши в зоната на европейските турнири. Наставникът смята, че футболистите, с които разполага в тази зона, не са достатъчно подходящи за неговата любима постройка 3-4-3. Капитанът Бруно Фернандеш е с твърде атакуващо мислене и често не успява да се справи със задачите си в дефанзивен план, а Каземиро е в напреднала възраст и губи своята ефективност през второто полувреме, като в почти всеки мач е заменян. 20-кратните шампиони започнаха много слабо кампанията, но в последните седмици драстично подобриха формата си и в момента заемат седмото място в класирането, но са само на две точки от третия Челси и на една от четвъртия Съндърланд.

