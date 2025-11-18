Шиърър: Ман Юнайтед плати твърде много за Шешко

Легендата на Премиър лийг Алън Шиърър отправи остри критики към Манчестър Юнайтед за сумата, която клубът плати за привличането на Бенямин Шешко. През летния трансферен прозорец Юнайтед се съгласи да заплати 74 милиона паунда на РБ Лайпциг, за да си осигури услугите на нападателя. Този ход беше дългоочакван от феновете след напускането на Расмус Хойлунд и слабото представяне на Джошуа Зиркзее. Въпреки това, след като отбеляза едва 2 гола в 12 мача за „червените дяволи“, мнозина вече определят 22-годишния Шешко като трансферен провал, като един от критиците му е и Шиърър.

„Един играч, който трябва да се представи по-добре за Юнайтед, е Бенямин Шешко. Те платиха над 70 милиона за него. Това бяха много пари. Знам какъв е пазарът, но сумата беше прекалено голяма. Началото му е трудно и, честно казано, не очаквам кой знае какво от него“, коментира Шиърър за "Бетфеър".

„Мисля, че е добър играч, но не съм сигурен, че е нещо повече. Трябваше да е вкарал няколко гола повече досега. Стартът му е труден, особено като се има предвид сумата, която Юнайтед плати.“

До момента Шешко има 2 гола в първенството, въпреки че повечето му участия са като резерва. Той дебютира срещу Манчестър Сити през септември и отбеляза първия си гол срещу Брентфорд, но оттогава не успява да оправдае очакванията.

Очаква се по-късно тази седмица мениджърът Рубен Аморим да даде повече информация за състоянието на Шешко, който получи контузия в коляното по време на мача с Тотнъм. За момента наставникът показва пълно доверие на словенеца и очаква той скоро да разкрие пълния си потенциал.

