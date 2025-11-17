Преговарях с Манчестър Юнайтед и Челси в един и същи ден, призна мениджърът на Тотнъм

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк призна, че през май 2024 година е водил преговори с Манчестър Юнайтед и Челси в един и същи ден. Тогава датският специалист все още беше начело на Брентфорд, като “червените дяволи” решиха да дадат на Ерик тен Хаг още време, а “сините” избраха за свой наставник Енцо Мареска.

“Да имам интервюта с два от десетте най-големи клуба в света в разстояние от два часа е нещо доста уникално. Помня, че се разхождах из парка “Батърси” между двете интервюта и си мислех: “Томас Франк от Фредриксверк - наистина ли преживявам това? Знам, че не получих нито един от двата поста, но все пак това си беше голяма работа”, сподели пред датската TV2 Франк, който пое Тотнъм през това лято.

Снимки: Gettyimages