Ман Юнайтед след двама френски таланти от Рен

Английският гранд Манчестър Юнайтед ще опита да привлече двама футболисти на френския клуб Рен, съобщи TNT Sports. Това са 20-годишният централен бранител Жереми Жаке и 18-годишният нападател Мохамед Кадер Меите. Според източника, по време на мач между Рен и ФК Париж на 7 ноември е имало скаути на „червените дяволи“. Той е издал имената на футболистите, които е бил изпратен да наблюдава.

Аморим посочи онзи момент, който е променил посоката на сезона на Ман Юнайтед

През лятото Жаке беше свързван с преминаване в Арсенал и Кристал Палас, но избра да продължи договора си с френския клуб до 2029 година. Жаке не е пропуснал нито една минута за Рен от началото на сезона, докато Меите има два гола в 11-те си мача за „червено-черните“. Отборът е на осмо място в Лига 1 на Франция с 18 точки, на 9 зад лидера Пари Сен Жермен.

Снимки: Gettyimages