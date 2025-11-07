Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Голямото дерби между Левски и ЦСКА наближава, а в студиото на Sportal.bg бившият полузащитник на "сините" Нико Петров направи задълбочен анализ на стиловете на двата отбора. По думите му, начинът, по който Левски контролира топката, напомня играта на ЦСКА при Александър Томаш от преди осем месеца.

"Начинът, по който Левски иска да владее трайно топката, да има контрол, да я разиграва – системата, с която играе при владение и при атака, с това 3-4-3 много наподобява играта на ЦСКА на Томаш от преди осем месеца. Задължително е да видим как единият отбор може да противодейства и как другият може евентуално да спечели най-чакания и гледан мач", каза Нико Петров.

Кой ще спечели "Вечното дерби"?

Бившият халф припомни как в предишното дерби през март ЦСКА е държал инициативата, но този път очаква ситуацията да бъде различна.

"Последният двубой между Левски и ЦСКА през март Томаш изнасяше топката с трима – двамата централни защитници и единия краен в лицето на Мика Пинто. Другият краен – Тибо Вион – влизаше в средата на терена. Тогава Веласкес се защитаваше с две линии от по четирима и с двама нападатели. Инициативата тогава беше в ЦСКА, но сега мисля, че ще е точно обратното".

Анализаторът посочи и конкретните прилики между игровите схеми на двата тима.

"Сега ще покажем и Левски, за да видят хората колко прилики има. Виждаме кадър от мача с Арда – Левски, играе с топката и има инициативата. Отново виждаме трима отзад, както при ЦСКА, но Веласкес го прави с двама централни защитници – Макун и Кристиян Димитров, а трети между тях влиза Георги Костадинов. ЦСКА го правеха с двама централни защитници и бек, а Левски – с двама централни и опорен халф.



При ЦСКА - Вион влизаше отдясно, при Левски това прави Майкон отляво – нещо, което сме коментирали неведнъж. Когато Майкон влезе, а Георги Костадинов застане между бранителите, втори опорен халф става Асен Митков. Така отпред остават трима – човекът зад нападателя Сула, Сангаре и Марин Петков. Това позволява на Камдем да действа като дясно крило, а Ради Кирилов да осигурява ширината отляво", анализира още бившият полузащитник на Левски.

Петров припомни и единствения момент, в който отборът на Хулио Веласкес е бил надигран – срещу Черно море, като посочи конкретните причини.

"Левски бе надигран единствено през първите 45 минути срещу Черно море. Тогава пролуките идваха, защото човекът пред защитата – Телеш – не бе достатъчно пазен. Сула излизаше към втория централен защитник и се отваряше пространство за пасове в зоната на Телеш. С Арда обаче Сула стоеше по-близо до Лъчо Котев, а Сангаре затваряше подаванията на Ебоа към Виячки. Реално Арда нямаха никаква игра".

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

"Да приемем, че ЦСКА на Христо Янев ще излезе с 4-3-3 с обърнат триъгълник в средата. Целта на Левски ще е да затвори подаванията към централните защитници Лапеня и Делова, за да не достигат лесно до Бруно Жордао. Нещо, с което можем да завършим е, че и Янев, и Веласкес много добре боравят със смените, но според мен най-голямото предимство на Левски е, че имат девет резерви, равностойни на титулярите. При ЦСКА не съм сигурен, че е точно така", обобщи Нико Петров.

Дербито между Левски и ЦСКА ще се играе утре на стадион "Васил Левски" и се очаква да предложи сблъсък не само на характери, но и на стилове – между двама треньори, които обичат тактическите детайли и не се страхуват да променят играта в движение.