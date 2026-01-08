Янтра (Габрово) започна подготовка

С молебен за здраве и водосвет Янтра започна подготовката си за втория дял от първенството във Втора лига. Сняг посрещна футболистите и Емануел Луканов проведе първото занимание за 2026-а с упражнения за раздвижване в хандбалната зала и леко бягане на стадион "Христо Ботев".

Стартът заради заболяване пропусна Велислав Боев, както и Георги Бабалиев, който е в чужбина. Вратарят Христо Лалев проведе първа тренировка с новите си съотборници.

Подготовката ще премине на местна територия с двуразови занимания. Терените ще се използват според това, което позволяват метеорологичните условия. Същото се отнася и за контролите. Планирани са шест и първата от тях е следващата събота срещу Севлиево.