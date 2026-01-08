Трабзонспор се приближава до Балов

Турският Трабзонспор се приближава до таланта на Славия Кристиян Балов, пишат в югоизточната ни съседка. "Черноморската буря" започна преговори с "белите" за потенциален трансфер на 19-годишното крило.

🚨 Trabzonspor, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Kristiyan Balov için oyuncunun kulübü Slavia Sofia ile görüşüşmelere başladı. pic.twitter.com/WsTpxYR0I1 — Baha Coşkun (@bahocskn) January 8, 2026

Младежкият национал на България се превърна в една от най-обсъжданите фигури на трансферния пазар, привличайки вниманието на редица клубове, включително и на родния шампион Лудогорец. За подписа му се борят още Андерлехт, Ракув и Карабах.

През този сезон Балов взе участие в общо 21 мача, в които се отчете с три гола и три асистенции.