Трабзонспор се приближава до Балов

Турският Трабзонспор се приближава до таланта на Славия Кристиян Балов, пишат в югоизточната ни съседка. "Черноморската буря" започна преговори с "белите" за потенциален трансфер на 19-годишното крило.
Младежкият национал на България се превърна в една от най-обсъжданите фигури на трансферния пазар, привличайки вниманието на редица клубове, включително и на родния шампион Лудогорец. За подписа му се борят още Андерлехт, Ракув и Карабах.
През този сезон Балов взе участие в общо 21 мача, в които се отчете с три гола и три асистенции.