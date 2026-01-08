Популярни
  Славия
  2. Славия
  Трабзонспор се приближава до Балов

Трабзонспор се приближава до Балов

  • 8 яну 2026 | 18:13
  • 1189
  • 0

Турският Трабзонспор се приближава до таланта на Славия Кристиян Балов, пишат в югоизточната ни съседка. "Черноморската буря" започна преговори с "белите" за потенциален трансфер на 19-годишното крило.

Младежкият национал на България се превърна в една от най-обсъжданите фигури на трансферния пазар, привличайки вниманието на редица клубове, включително и на родния шампион Лудогорец. За подписа му се борят още Андерлехт, Ракув и Карабах.

През този сезон Балов взе участие в общо 21 мача, в които се отчете с три гола и три асистенции.

