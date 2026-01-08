Популярни
Кюстендил започна подготовка с трима нови

  • 8 яну 2026 | 19:04
  • 516
  • 0
Кюстендил започна подготовка с трима нови

Кюстендил започна подготовка за пролетния полусезон в Югозападната Трета лига с три нови попълнения. В отбора се завръщат дългогодишният нападател Марио Евтимов, заедно с Виктор Стойков и Кристиян Якимов. За сметка на това кюстендилци се разделиха с цели 8 футболисти.

Сред тях има и известни имена като Стилиян Николов, Ахмед Адемов и Даниел Гогов. Всички напускащи са външни футболисти, а занапред ще се разчита само и единствено на местни момчета. В тима остава и играещият спортен директор Димитър Илиев.

Играещият треньор на Кюстендил Даниел Младенов потвърди, че има промени и в УС на клуба. Отборът ще изиграе 7 контроли през зимната пауза:

24.01. - Септември (Симитли)
28.01. - Сливнишки герой
31.01. - Пирин (Гоце Делчев)
04.02. - Вихрен (Сандански)
07.02. - търси се съперник
11.02. - Рилски спортист
14.02. - Германея (Сапарева баня)

