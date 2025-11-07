Феновете на ЦСКА подкрепиха отбора преди Вечното дерби

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Солидна група фенове на ЦСКА подкрепи отбора на Христо Янев преди утрешното Вечно дерби срещу Левски. Привържениците на "армейците" надъхаха с песни и скандирания футболистите в началото на днешната тренировка на клубната база в Панчарево и демонстрираха твърдата си вяра, че тимът ще ги зарадва с добра игра и положителен резултат във важния мач.

Двубоят е от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". ЦСКА е символичен гост в дербито, а "червените" запалянковци ще заемат местата в секторите В и Г.

От 10:00 ч. в утрешния ден ще работят две билетни каси за "армейските" привърженици - в официалния фен магазин пред стадион "Българска армия", както и в мобилния, който ще е разположен пред централния паркинг на "Армията".