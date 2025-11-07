Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Футболистите на Левски ще играят със символа на "Мовембър" на ръкавите в дербито с ЦСКА

Футболистите на Левски ще играят със символа на "Мовембър" на ръкавите в дербито с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 16:52
  • 703
  • 1
Футболистите на Левски ще играят със символа на "Мовембър" на ръкавите в дербито с ЦСКА
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

От Левски обявиха, че играчите на тима отново ще се включат в инициатива, която има за цел да обърне внимание на мъжете към тяхното здраве.

"В навечерието на най-чакания мач в България, ПФК Левски застава зад инициатива, която е много по-голяма от футбола.

За поредна година ние, като социално отговорен клуб, подкрепяме инициативата "Мовембър". Месец ноември е посветен на мъжкото здраве и превенцията на тежки заболявания като рак на простата и рак на тестисите.

Ще изразим своята принадлежност към това движение, като поставим символа на "Мовембър" - мъжките мустаци на единия ръкав на официалния екип и ще играем с тях по време на мача с ЦСКА-София.

Надяваме се нашето участие в инициативата да помогне повече мъже да обърнат внимание на здравето си. Защото то е най-важното в живота", написаха от "синия" клуб.

