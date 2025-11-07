Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 11:16
  • 2714
  • 0
Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори относно кадровите проблеми в тима преди утрешното дерби с ЦСКА. Крилото Карл Фабиен със сигурност отпада за срещата, но добрата новина е за Мазир Сула, който получи травма в глезена по време на мача с Арда, но се възстановява добре и има шанс да бъде в групата за двубоя, въпреки че се смяташе, че със сигурност ще пропусне срещата. Алжирецът се наложи като титуляр в селекцията на Веласкес в последните срещи, като започна от първата минута в последните пет шампионатни мача.

Кой ще спечели "Вечното дерби"?
Кой ще спечели "Вечното дерби"?

“Карл Фабиен със сигурност отпада за мача. Сула върви добре с възстановяването. През тази седмица извърши малко по-различен вид работа. Вчера взе участие в тренировката, защото тя бе с по-ниско натоварване и всичко върви добре. По-късно тази вечер ще решим как ще процедираме с него. Имаме и един - двама футболисти с мускулна умора, но не става дума за контузии. Ще анализираме и тяхното състояние и ще преценим какво да правим с тях”, каза Веласкес.

Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор
Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

  • 7 ное 2025 | 09:27
  • 2570
  • 7
Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

Левскарите също организират шествие преди Вечното дерби

  • 7 ное 2025 | 09:19
  • 1786
  • 9
Добромир Дафинов: Да вземем максимума

Добромир Дафинов: Да вземем максимума

  • 7 ное 2025 | 08:36
  • 466
  • 0
Валентин Пейчев: Играем добре, но не вкарваме

Валентин Пейчев: Играем добре, но не вкарваме

  • 7 ное 2025 | 08:33
  • 381
  • 1
Живко Бояджиев: Полезно е да се надиграваме с опитните

Живко Бояджиев: Полезно е да се надиграваме с опитните

  • 7 ное 2025 | 08:30
  • 375
  • 0
Йордан Миленов: Добри са, но ще воюваме за точките

Йордан Миленов: Добри са, но ще воюваме за точките

  • 7 ное 2025 | 08:25
  • 340
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 4593
  • 3
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 7238
  • 20
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 1349
  • 0
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 5379
  • 10
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 5437
  • 2