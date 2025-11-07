Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори относно кадровите проблеми в тима преди утрешното дерби с ЦСКА. Крилото Карл Фабиен със сигурност отпада за срещата, но добрата новина е за Мазир Сула, който получи травма в глезена по време на мача с Арда, но се възстановява добре и има шанс да бъде в групата за двубоя, въпреки че се смяташе, че със сигурност ще пропусне срещата. Алжирецът се наложи като титуляр в селекцията на Веласкес в последните срещи, като започна от първата минута в последните пет шампионатни мача.

“Карл Фабиен със сигурност отпада за мача. Сула върви добре с възстановяването. През тази седмица извърши малко по-различен вид работа. Вчера взе участие в тренировката, защото тя бе с по-ниско натоварване и всичко върви добре. По-късно тази вечер ще решим как ще процедираме с него. Имаме и един - двама футболисти с мускулна умора, но не става дума за контузии. Ще анализираме и тяхното състояние и ще преценим какво да правим с тях”, каза Веласкес.

