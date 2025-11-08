Популярни
  Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 1807
  • 1

Левият бек на Левски Майкон е привлякъл вниманието на два клуба от испанската Ла ЛигаБетис и Алавес, информира авторитетното издание „Ас“. Според информацията испанците вече са отправили запитване до „сините“ относно цената на 25-годишния бразилец. От „Герена“ са отговорили, че ще се разделят с играча срещу 4 милиона евро.

Изданието допълва, че интерес към Майкон има и от други първенства – сред тях клубове от Франция, Италия и арабския свят.

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито
Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Бразилецът е сред най-постоянните футболисти на Левски през сезона и има действащ договор до лятото на 2027 година. Пазарната му стойност в момента е около 2,5 милиона евро, но с представянето си защитникът значително е повишил акциите си.

От началото на кампанията Майкон има 21 мача във всички турнири, като е записал 2 гола и 2 асистенции, утвърждавайки се като един от най-силно представящите се играчи в отбора на Хулио Веласкес.

