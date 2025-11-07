Популярни
  3. Божинов към левскарите: Сега е моментът!

Божинов към левскарите: Сега е моментът!

  • 7 ное 2025 | 23:45
  • 378
  • 1

Бившият нападател на Левски Валери Божинов вдъхна кураж на футболистите на Хулио Веласкес преди утрешното дерби с ЦСКА. Той публикува емоционално обръщение към “сините” и изрази вярата си, че отборът ще успее да стане шампион в края на сезона.

Ето какво написа Божинов в социалните мрежи:

„Вярвам, че ще станете шампиони! Сега е моментът! Няма утре, няма после – има само днес.

Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата! Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция! И най-важното – манталитет на победители!

Искам да виждам злоба и глад за успехи! Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс. Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята. А историята остава завинаги!

Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече в краката ви! Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера. И трябват смелост и сила, за да стигнете върха!

Не губете нито секунда, концентрирайте се върху успеха! А успехът е само един: да станете шампиони!

Сега е моментът. Утре е късно.

Успех и само ЛЕВСКИ!“

