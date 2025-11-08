Часът на дербито удари!

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Съставите на Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в голямото дерби на 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Васил Левски” е с начален час 15:00, като рефер на двубоя ще бъде Радослав Гидженов.

Очаква се мачът да бъде пред около 30 000 зрители на живо, като “сините” продадоха всичките си билети предварително, а “червените” да купуват пропуски до първия съдийски сигнал и също да запълнят голяма част от секторите си.

Двата тима от дълго време не са влизали в сблъсък с подобна разлика в настроението и най-вече в точките един от друг. Символичните домакини са лидер в класирането с 35 точки, събрани от 11 победи, два равни мача и само една загуба. Гостите от своя страна започнаха много слабо сезона и макар в последно време да влязоха в малко по-правилен коловоз все още са много далеч от лидерските позиции. Към момента те са шести с 19 точки - на 16 от съперника си днес.

Макар и с различно представяне от началото на сезона, формата на двата тима в последните мачове е доста добра, което дава предпоставка за качествен спектакъл. “Сините” са в серия от пет поредни победи в шампионата и още една към тях за Sesame Купа на България. “Червените” от своя страна са в поредица от три победи за първенство и една за купата.

Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

В предишния си мач Левски мина леко през Кърджали и победи с 3:0 местния Арда. ЦСКА също вкара три гола в миналия си двубой, но и допусна един при успеха с 3:1 като домакин на “Васил Левски” над Монтана.

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

По отношение на кадровите проблеми в двата тима за състава на Хулио Веласкес извън игра със сигурност е Карл Фабиен, който лекува контузия. Под въпрос пък е Мазир Сула, за когото се смяташе, че на 100% е аут след травма в глезена от последния мач, но се оказа, че възстановяването му върви добре и може да попадне в групата. Някои играчи пък се оплакват от мускулна умора и също в последните моменти преди мача ще се реши участието им.

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Христо Янев от своя страна може да разчита на всички основни футболисти и няма сериозни кадрови проблеми. Иван Турицов, който пропусна последните срещи на “червените”, също вече е на линия и може да бъде използван. Иван Тасев също е възстановен, след като близо месец беше аут и дори игра и вкара гол за дубъла на тима при успеха с 3:0 над Янтра.

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

“Смятам, че моментната форма на отборите винаги има значение. Оттук нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такъв тип мачове като утрешния. Както във всички мачове досега, и в този влизаме с отговорност и отдаденост. Ще вземем под внимание кои са слабите и силните страни на противника. Със сигурност ще искаме да проведем мача по начин, по който ни устройва. Опитвайки се на терена да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника”, каза на пресконференцията преди срещата Веласкес.

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Янев от своя страна запази традицията да не дава пресконференция преди мачовете на тима и не е споделил очакванията си за срещата. От клуба пазят пълно мълчание и никой не е изказал мнение за сблъсъка.

За последно двата тима се изправиха един срещу друг през месец март, когато срещата завърши доста драматично. ЦСКА водеше с 2:0 до 95-ата минута след попадения на Йоанис Питас и Петко Панайотов, но с голове дълбоко в добавеното време Левски стигна до точката с попадения на Илиян Стефанов и Алдаир.