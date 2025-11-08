Испански журналист: Хулио Веласкес има неуредени сметки с ЦСКА

„Хулио Веласкес има неуредени сметки с този съперник“, отчете испанският журналист Рафаел Ескриг. Той пристигна у нас специално за дербито между „сините“ и ЦСКА, пише Мач Телеграф.

Ескриг има собствени канали в социалните мрежи, които се радват на сериозен интерес. Рафаел присъства на пресконференцията на Веласкес, а след това направи и репортаж от стадион „Георги Аспарухов“. Както е известно, Веласкес стигна само до 2:2 в единственото си досега дерби с ЦСКА.

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

„Левски е исторически клуб, който от 16 години не е ставал шампион, а това важи и за ЦСКА, защото на сцената се появи Лудогорец. Този отбор 14 пъти поред е номер 1 и тотално изхвърли останали от интригата за титлата. Сега обаче е различно, защото Хулио Веласкес и Левски имат преднина от 11 точки. Но ще имат още едно сериозно препятствие – ЦСКА. Този мач не може да се играе на стадион „Георги Аспарухов“, както и на този на ЦСКА, който в момента се строи наново.

Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

Причината е, че и двете места не могат да поберат всички желаещи. Затова дербито се играе на националния стадион, който може да побере 40 000 души, които са разделени по равно. Този мач парализира цялата страна. Той е истинска лудост, която ще ви покажем и ще разкажем интересни истории около нея“, обяви испанецът в една от кореспонденциите. По-късно той се обозначи от националния стадион, където разказа за скандалната битка между „сините“ и „червените“ от 1985 година и наказанието, което бе наложено на Христо Стоичков след нея – изхвърляне доживот.