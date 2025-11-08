Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Дерменджиев: Очаквам дерби, достойно за празник – Левски е по-убедителен, но ЦСКА ще бъде подготвен

Дерменджиев: Очаквам дерби, достойно за празник – Левски е по-убедителен, но ЦСКА ще бъде подготвен

  • 8 ное 2025 | 10:21
  • 550
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Бившият треньор на Лудогорец, Левски и националния отбор на България Георги Дерменджиев сподели очакванията си за "Вечното дерби". Според него Левски в момента изглежда изключително убедително както като игра, така и като резултати, а Хулио Веласкес е избистрил състава и схемата, което носи стабилност и увереност. Той подчерта и ролята на феновете на „сините“, които според него са помогнали клубът да оцелее в трудни моменти.

Аз съм очарован от феновете на Левски. В един момент те спасиха клуба.

Дерменджиев смята, че Христо Янев тепърва изгражда стил в ЦСКА, но има опит и ще подготви отбора добре за дербито. Очакванията му са за тактическо надиграване и истински футболен празник, без съдията да бъде определящ фактор.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 3005
  • 5
Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 9297
  • 72
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 2094
  • 1
Интригуващ сблъсък в "Надежда"

Интригуващ сблъсък в "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 07:30
  • 3353
  • 8
Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

  • 8 ное 2025 | 01:43
  • 1642
  • 0
Божинов към левскарите: Сега е моментът!

Божинов към левскарите: Сега е моментът!

  • 7 ное 2025 | 23:45
  • 3718
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 9297
  • 72
11-те на Локомотив (София) и Ботев (Враца)

11-те на Локомотив (София) и Ботев (Враца)

  • 8 ное 2025 | 10:48
  • 69
  • 0
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 1816
  • 1
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 2094
  • 1
Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 3005
  • 5
Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 07:15
  • 1945
  • 1