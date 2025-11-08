Дерменджиев: Очаквам дерби, достойно за празник – Левски е по-убедителен, но ЦСКА ще бъде подготвен

Бившият треньор на Лудогорец, Левски и националния отбор на България Георги Дерменджиев сподели очакванията си за "Вечното дерби". Според него Левски в момента изглежда изключително убедително както като игра, така и като резултати, а Хулио Веласкес е избистрил състава и схемата, което носи стабилност и увереност. Той подчерта и ролята на феновете на „сините“, които според него са помогнали клубът да оцелее в трудни моменти.

Аз съм очарован от феновете на Левски. В един момент те спасиха клуба.

Дерменджиев смята, че Христо Янев тепърва изгражда стил в ЦСКА, но има опит и ще подготви отбора добре за дербито. Очакванията му са за тактическо надиграване и истински футболен празник, без съдията да бъде определящ фактор.