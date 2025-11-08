Емо Спасов: В тези мачове никога не можеш да кажеш със сигурност, че някой ще спечели

Легендата на Левски Емил Спасов сподели очакванията си за битката на „сините“ с ЦСКА. Дербито е днес от 15:00 часа на Националния стадион “Васил Левски".

Часът на дербито удари!

„Тези мачове нямат аналог и никога не можеш да кажеш със сигурност, че някой ще спечели. Дори в моменти като този сега, когато Левски играе силно и е лидер в класирането. В тези мачове се случва всичко. Много е важно настроението и мобилизацията. Натрупахме победи и играем със самочувствие. Дано да няма подценяване. Това може да изиграе лоша шега. Към тази среща трябва да се отнесат възможно най-сериозно.

Мачовете с ЦСКА са по-особени. Те са огледалото на това, какво представляваш в даден момент. В този мач е важно Левски да излезе с победа и с добра игра. Много хора споделят, че този мач ще го решат българите. В състава на Левски те със сигурност са повече. При тях има някои също качествени млади български момчета. Пример е Петко Панайотов. Момчето реши някои срещи до този момент. Този двубой, ако не го спечелим, няма да се учудя да се допуснат още грешки до края на календарната година. Това е много психологически момент“, заяви легендата на „сините“.