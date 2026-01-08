Локомотив (София) представи втори нов

Локомотив (София) официално представи второто си ново попълнение. Това е централният защитник Никола Нейчев, който за последно е бил част от словенския Табор (Сежана), където записва 56 мача с два гола и три асистенции.

Преди него "железничарите" представиха десния бранител Иван Лагунджич.

Хърватин е първото ново попълнение на Локомотив (София)

Ето какво пишат от клуба:

"Ръководството на Локомотив се радва да обяви, че Никола Нейчев е второто ново попълнение на клуба тази зима. 21-годишният централен бранител подписа договор за две години и половина. Българинът пристига от словенския Табор (Сежана)!

Всички в клуба пожелаваме на Никола много здраве, късмет и щастливи моменти с червено-черната фланелка!".