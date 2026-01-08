Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

Старши треньорът на Етър Иван Иванов говори преди началото на подготовката за селекцията, подготовката и бъдещото развитие на отбора. Наставникът на "болярите" похвали ръководството за работата, която е свършило до този момент.

Г-н Иванов, какво очаквате от подготовката?

- Планираме като всички отбори да се подготвим максимално добре за първенството. Зимен период, който е много по-труден за организация и за провеждане на оптимални тренировки, отколкото лятото, но ще се постараем. Надяваме се времето да бъде достатъчно благосклонно и да даде възможност да направим повече тренировки на футболен терен, за да се подготвим максимално добре.

Етър започна подготовката си, почете паметта на Димитър Пенев

Осигурихте доста силни съперници за контролите…

- Това е хубавото на футбола – да играеш с по-силни съперници, защото е най-добрата възможност за развитие. Това беше целта ни, за да се тестваме с по-добри отбори, индивидуалности и дори треньори, които ще срещаме. Да видим как ще противодействаме, това ще ни бъде от полза.

Как ще коментирате селекцията? Напуснаха шестима, взехте 4 нови попълнения…

- За селекцията първо трябва да поздравя ръководството. Самата комуникация с тях мина изключително леко, имахме много голямо уважение и доверие между нас в избора и профила на играчи, които търсим. Виждате, че не бягаме от възрастовата граница, която налагаме и политиката на клуба. Успяхме да намерим точно тези футболисти, които искахме и изключително съм доволен. Пак казвам - да похваля ръководство за преговорите, които са водени с тези футболисти, защото в преговорите винаги може да се случи нещо.

Етър представи юноша на Левски

Доколкото разбрахме, имате поглед към тези момчета, работили сте заедно…

- Да, по един или друг начин съм имал възможност да работя с тях, имам наблюдение върху тях. Мисля, че са едни от добрите талантливи момчета в българския футбол на определената възраст. Тяхното идване тук ще ни подсили конкуренцията. Ядрото на Етър е от родени между 2002 и 2006 г. Опитаме се да запазим това, за да може след някоя друга година тези момчета да бъдат основата на този отбор за атакуване на Първа лига. Много хубава трансферна политика направихме. Единствено има отворен процес за централен защитник. Казах на ръководството, че това ще е най-трудният избор. Срещнахме малко спънки. Относно напускащите - голяма част от тях заслужаваха да останат при нас, но по различни причини се разделихме. Имаше двама футболисти, с които не искахме да се разделяме, разговарях с тях, тръгнаха си не по-спортно-технически причини, а по лични. Мога да им пожелая да бъдат здрави и да търсят своето индивидуално развитие.

Етър обяви раздяла с халф

В атаката и халфовата линия имате достатъчен избор, но ще намерите ли още един защитник?

- Както казах, имахме един-два профила, които бяхме набелязали, но успяхме да ги вземем по определени причини. Едното момче беше с доста интересен и вълнуващ профил, но не можахме да се преборим с отбор от елита. Нещата остават отворени. Не трябва да бъркаме, защото най-много работа има на тази позиция - от тях искаме да изграждат атаките и същевременно да спират чуждите атаки. Трябва да бъдем внимателни и оставяме нещата в движение, но дори и да не намерим, имаме качества да се справим със сегашните футболисти.

Споменахте в едно интервю, че не допускате изпадане и виждате отбора на 7-8 място…

- Аз си стоя зад думите. Играчите си имат цел и задача, мога да го кажа спокойно и сега пред обществеността. Аз съм им го казал още в началото, че този отбор трябва да е в челната осмица. Но най-важното е да налагаме атакуващия стил, който се опитвахме да покажем. Да затвърдим постоянството откъм резултати. Индивидуалното израстване на футболистите е много важно, то се прехвърля и в отборния стил и ще дава резултати. Имами си 3-4 неща, на които трябва да наблягаме, но на Етър му приляга максимално предно класиране. Ако направим серия от победи, ще атакуваме и по-челните места, но за момента имаме други задачи.

А гледате ли по-напред във времето?

- Аз винаги гледам не само по-напред, а отгоре на върха на цялата пирамида. В момента гледам единствено как играчите да израстват. А като го правят, ще подобрят и резултатите и класирането. Това води до една увереност, която за спортиста е много важна. Така че това са нещата, които гледам, а за догодина ако запазим отбора и търпи тази градация, която сме поели, трябва да атакуваме челните места. Може и да не стане още догодина, но задължително не трябва да бъдем в ситуация да се лутаме в средата на таблицата. Заявявам го още от сега - ще имаме високи цели, но е много важно младите ни футболисти да имат развитие през следващите шест месеца.