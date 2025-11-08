Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Голям удар по Левски часове преди дербито!

Голям удар по Левски часове преди дербито!

  • 8 ное 2025 | 11:05
  • 32262
  • 33
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 15-ия кръг на еfbet Лига срещу ЦСКА. Дербито на стадион "Васил Левски" стартира в 15:00 часа.

Часът на дербито удари!
Часът на дербито удари!

Извън избраниците на испанския специалист остана един от най-важните играчи в нападение - Радослав Кирилов.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Рилдо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

Агенти от Полша и Белгия идват за дербито

  • 8 ное 2025 | 09:20
  • 4839
  • 5
Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 18412
  • 117
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 3849
  • 3
Интригуващ сблъсък в "Надежда"

Интригуващ сблъсък в "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 07:30
  • 3625
  • 8
Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

  • 8 ное 2025 | 01:43
  • 1903
  • 0
Божинов към левскарите: Сега е моментът!

Божинов към левскарите: Сега е моментът!

  • 7 ное 2025 | 23:45
  • 4057
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 18412
  • 117
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 897
  • 1
Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

  • 8 ное 2025 | 12:45
  • 3593
  • 4
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 6941
  • 13
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 3849
  • 3