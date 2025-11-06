Автобус на феновете на Барселона изгоря при гостуването на Брюж

В часовете преди мача между Брюж и Барселона, който завърши при равенство 3:3 в срещата от 4-ия кръг от основната схема на Шампионската лига, се разигра неприятна сцена в едноименния белгийски град.
Автобус, превозващ фенове на каталунците, пътуващи към местния стадион “Ян Брейдел”, изгоря след непремерени действия на запалянковците. Последните запалили факли в превозното средство и това моментално предизвикало пожар.
Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна
След това моментално се появиха кадри в социалните мрежи на ужасяващата гледка, като според информацията там не е имало жертви или сериозно пострадали.
В резултат на хулиганската проява, всички фенове на Барселона са останали без организиран транспорт след мача, което е принудило привържениците да търсят алтернативни начини да се приберат по хотелите си, което бе потвърдено и от каталунския клуб.