Фен на Барселона е арестуван за палеж на автобус с хора в Брюж

Полицията в Брюж арестува фен на Барселона, който е запалил автобус с фенове преди равенството 3:3 на каталунците с белгийците в четвъртия кръг на Шампионската лига, съобщава Diario Sport.

Автобус на феновете на Барселона изгоря при гостуването на Брюж

Подпалвачът е идентифициран. В автобуса е имало и фенове на Барселона. Съобщава се, че спешните служби са помогнали на хората да избягат от превозното средство. В ход е разследване по случая с още двама фенове на Барселона, чиито факли са били конфискувани. Барселона спечели 7 точки и се изкачи на 11-то място в класирането. Клуб Брюж е на 22-ра позиция с 4 пункта.

Барселона се спаси от невероятна издънка срещу Брюж, но и ВАР помогна

