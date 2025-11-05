Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Страх от инфекция с туберкулоза на "Камп Ноу"

Страх от инфекция с туберкулоза на "Камп Ноу"

  • 5 ное 2025 | 19:39
  • 572
  • 1

В отбора на Барселона се заговори за туберкулоза, след като инфекцията е била установена при един от строителните работници на “Спотифай Камп Ноу”, съобщава “Ел Паис”.

Властите в града вече проучват кой е източникът и кои са били контактни с въпросния човек, като до момента тествани са били 23 негови колеги. Ако бъдат установени още две диагнози, официално ще се говори за огнище на заразата.

Туберкулозата (ТБК) е инфекциозно заболяване, причинено от бактерия, което обикновено засяга белите дробове. При активната форма бактериите могат да се разпространяват по въздушно-капков път. Лечението с антибиотици може да отнеме около шест месеца.

В клуба се надяват, че заразата няма да повлияе на отбора на Ханзи Флик. При по-нататъшно разпространение е възможно и играчите да трябва да бъдат тествани.

Независимо тази неприятна новина, очаква се откриването на стадиона за публика в петък да се състои по план. За тогава е насрочена тренировка на първия тим на обновения Камп Ноу. Феновете с нетърпение очакват повторната среща с емблематичния стадион, който претърпя пълна промяна.

На стадиона, който все още не се използва за мачове, скоро ще могат да се настанят 105 000 зрители. В петък 23 000 фенове ще бъдат допуснати за първо впечатление. Билетите вече са разпродадени. Достъпна е само част от стадиона.

Ремонтът отне повече време от планираното и Барселона засега играе домакинските си мачове на Олимпийския стадион на хълма Монтжуик. Веднага щом общината даде разрешение за допускане на минимум 45 000 зрители, клубът ще се върне на собствения си стадион за мачове. Барселона се надява това да се случи още тази календарна година.

Работници протестират на "Камп Ноу“, синдикат с обвинения към Барселона
Работници протестират на "Камп Ноу“, синдикат с обвинения към Барселона

През март тази година с туберкулоза беше диагностициран испанския нападател на ПСВ Айндховен Лукас Перес, който оттогава насам не е играл.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

  • 5 ное 2025 | 15:04
  • 7906
  • 38
Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

  • 5 ное 2025 | 14:54
  • 809
  • 0
Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

  • 5 ное 2025 | 13:57
  • 1326
  • 2
В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 1740
  • 0
Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

  • 5 ное 2025 | 13:07
  • 816
  • 0
Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

  • 5 ное 2025 | 12:55
  • 1836
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 17834
  • 63
Живондов: Лудогорец се нуждае от това да започне да печели

Живондов: Лудогорец се нуждае от това да започне да печели

  • 5 ное 2025 | 19:41
  • 5474
  • 8
Карабах 2:2 Челси, резервата Гарначо изравни

Карабах 2:2 Челси, резервата Гарначо изравни

  • 5 ное 2025 | 20:31
  • 3372
  • 3
Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

  • 5 ное 2025 | 20:52
  • 158
  • 0
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 12265
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 20:00
  • 523560
  • 29