Страх от инфекция с туберкулоза на "Камп Ноу"

В отбора на Барселона се заговори за туберкулоза, след като инфекцията е била установена при един от строителните работници на “Спотифай Камп Ноу”, съобщава “Ел Паис”.

Властите в града вече проучват кой е източникът и кои са били контактни с въпросния човек, като до момента тествани са били 23 негови колеги. Ако бъдат установени още две диагнози, официално ще се говори за огнище на заразата.

Туберкулозата (ТБК) е инфекциозно заболяване, причинено от бактерия, което обикновено засяга белите дробове. При активната форма бактериите могат да се разпространяват по въздушно-капков път. Лечението с антибиотици може да отнеме около шест месеца.

В клуба се надяват, че заразата няма да повлияе на отбора на Ханзи Флик. При по-нататъшно разпространение е възможно и играчите да трябва да бъдат тествани.

Независимо тази неприятна новина, очаква се откриването на стадиона за публика в петък да се състои по план. За тогава е насрочена тренировка на първия тим на обновения Камп Ноу. Феновете с нетърпение очакват повторната среща с емблематичния стадион, който претърпя пълна промяна.

На стадиона, който все още не се използва за мачове, скоро ще могат да се настанят 105 000 зрители. В петък 23 000 фенове ще бъдат допуснати за първо впечатление. Билетите вече са разпродадени. Достъпна е само част от стадиона.

Ремонтът отне повече време от планираното и Барселона засега играе домакинските си мачове на Олимпийския стадион на хълма Монтжуик. Веднага щом общината даде разрешение за допускане на минимум 45 000 зрители, клубът ще се върне на собствения си стадион за мачове. Барселона се надява това да се случи още тази календарна година.

Работници протестират на "Камп Ноу“, синдикат с обвинения към Барселона

През март тази година с туберкулоза беше диагностициран испанския нападател на ПСВ Айндховен Лукас Перес, който оттогава насам не е играл.